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В центрі москви авто «патріарха» кирила попало в ДТП, є постраждалий (відео)

9:57 22 травня 2023
авто

У Москві вранці 22 травня автомобіль глави РПЦ патріарха кирила (гундяєва) потрапив у ДТП. Його «Аурус» врізався у «Вольво», є постраждалий.

Чи був у «Аурусі» сам патріарх РПЦ невідомо. Про це пишуть російські пабліки.

«Вранці 22 травня у центрі Москви сталася аварія за участю лімузину російського виробництва „Аурус“, який, за попередніми даними, закріплений за патріархом» кирилом", — йдеться у повідомленні.


 

 

Автомобіль представницького класу "Аурус" врізався в "Вольво", який виїжджав із провулку.

 

«Аварія сталася о 6:30 ранку за московським часом на перетині проспекту Миру та Лікарняного провулка. Автомобіль „Вольво“ виїжджав з провулка, коли в нього врізався „Аурус“. Внаслідок зіткнення машин постраждала одна людина, але від госпіталізації постраждалий відмовився. Чи був сам Патріарх в автомобілі — поки невідомо», — повідомляє один з російських пабліків.

Нагадаємо, у кінці квітня стало відомо, що Чехія запровадила санкції проти «патріарха» рпц кирила. Він потрапив до списку санкцій країни за виправдання звірств росії в Україні.

Як повідомляли «ФАКТИ», на початку травня у російському Нижньому Новгороді висадили у повітря автомобіль пропагандиста Захара Прилєпіна. Водій загинув, сам Прилєпін отримав значні поранення.

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