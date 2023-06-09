Добігає кінця другий тиждень червня, на який раніше астрологи давали поради всім знакам зодіаку. У п'ятницю, 9 червня, як вважають астрологи, у деяких представників зодіакального кола можуть виникати часом деякі труднощі у спілкуванні з колегами по роботі.

Але вони не змусять опустити руки і відмовитися від задуманого тих, твердо вирішив досягти потрібного результату. Крім того, у багатьох людей можуть розпочатись дружні чи романтичні стосунки, пише Ukr.Media.

Овен

Цей день може започаткувати великі зміни у вашому житті, причому найбільш значні з них відбудуться у діловій сфері. Деякі Овни отримають пропозиції щодо роботи, інші зможуть розпочати власну справу, треті — знайдуть своє покликання. У будь-якому випадку від вас знадобляться рішучі дії, а часом і важка праця; будьте готові до цього, не розраховуйте на те, що зірки і оточуючі все зроблять за вас. Не виключено, що багато хто з представників знаку сьогодні будуть дратівливішими, ніж зазвичай, частіше поводитимуться агресивно. У другій половині дня не виключено нездужання через перевтому.

Телець

День досить вдалий, добре підходить для того, щоб розпочати якусь нову справу. При цьому бажано не діяти наодинці, а звернутися по допомогу та підтримку до людей, які мають великий життєвий досвід і готові поділитися своїми знаннями. Потрібна обережність під час роботи з документами; бажано відкласти на інший час зустрічі із чиновниками, візити до державних організацій. Розумно оцінюйте свої сили, шукайте можливість відпочити, якщо вони закінчуються. Якщо ви будете берегти себе, постараєтеся уникнути перевтоми і не перевірятимете організм на міцність, нездужань можна не боятися.

Близнюки

Досягнення будь-яких цілей сьогодні вимагатиме більше зусиль, ніж зазвичай; навіть звичні справи здаватимуться складнішими. Але день не можна назвати невдалим: якщо ви не злякаєтесь труднощів, виявите витримку та наполегливість, то все складеться добре, а вечір до того ж відкриє нові можливості. Сприятливий день для спілкування із близькими, зміцнення сімейних стосунків. Багато Близнюків зможуть покласти край сваркам між родичами. Також не виключене відновлення старих зв'язків, які колись були розірвані через прикру помилку, дурне непорозуміння.

Рак

Намагайтеся не нервуватись через дрібниці, не надавайте великого значення невдалим збігам, прикрим подіям, які не виключені на початку дня. Справи йдуть не так вже й погано, ви часом просто не помічаєте сприятливих можливостей, якими в інших обставинах зуміли б скористатися. Оточуючі пропонують вам допомогу, яку ви схильні відкидати, не розбираючись; подумайте про те, щоб прийняти її — можливо, ви полегшите собі життя. Варто бути обережнішими у фінансових питаннях, бажано скоротити витрати, відмовитися від незапланованих, випадкових покупок. Також не варто укладати угоди, якщо вони не були заплановані наперед.

Лев

Сприятливий день, який обіцяє прогрес у багатьох справах. Найенергійніші представники знаку зможуть зробити справжній прорив, домогтися того, чого давно прагнули. Не виключене стрімке кар'єрне зростання. Деякі Леви зможуть знешкодити своїх суперників, здобути переконливу перемогу у конкурентній боротьбі. Для всього перерахованого потрібні рішучі дії; не варто чекати, що ситуація покращає сама собою. День підходить для навчання, самоосвіти, відвідування семінарів та конференцій, а також для педагогічної діяльності. Можливі приємні знайомства, але навряд чи вони матимуть романтичне продовження.

Діва

Не найкращий день для складних відповідальних справ, вирішення важливих завдань. Можуть виникати проблеми у навчанні, нова інформація засвоюється повільніше, ніж зазвичай. Особливо складна середина дня, у цей час є небезпека забути чи втратити щось важливе. Добре, якщо поряд буде людина, яка здатна подбати про ті дрібниці, на які ви навряд чи звернете увагу. Вечір — сприятливий час для відпочинку в родинному колі, а також спокійних занять. Можливі приємні сюрпризи, несподівані подарунки.

Терези

Сприятливий день, переважає вплив позитивних тенденцій, багато ваших починань виявляються вдалими. Виявіть рішучість і не сумнівайтеся у своїх силах: навіть сміливі задуми сьогодні можна втілити у життя. У другій половині дня з'явиться можливість обеззброїти давніх ворогів та знайти нових союзників, зміцнити свої позиції. Гармонійно складаються особисті стосунки, спілкування з близькими людьми нескінченно тішить. Ви добре розумієте, чого хочуть оточуючі, не потребуєте довгих пояснень, та й про власні бажання не соромитеся заявити.

Скорпіон

Треба бути обережнішими. Ви надмірно самовпевнені, рідко звертаєте увагу на поради, ігноруєте чужий досвід. Все це може призвести до неприємностей; особливо важким буде день для представників знаку, які звикли легковажно ставитися до грошей і вірити на слово людям, що обіцяють золоті гори. Можливі дрібні непорозуміння, невдалі збіги. Не варто через них відмовлятися від своїх цілей та планів. Плануючи день, майте на увазі, що різноманітні затримки дуже ймовірні, а поїздки можуть зайняти набагато більше часу, ніж здається.

Стрілець

Незвичайний та дуже цікавий день. Можна багато чого досягти, реалізувати якісь складні плани, а також отримати цінну інформацію, яка дозволить уникнути проблем. Імовірні корисні знайомства; Стрільці-підприємці зможуть знайти інвесторів, а на деяких службовців чекають цікаві пропозиції про роботу. Сприятливий день для поїздок, зокрема зарубіжних. Зміна ситуації йде на користь, до того ж подорожі обіцяють цікаві знайомства. Майте на увазі, що події розвиватимуться стрімко, і вам часто доведеться приймати рішення буквально на ходу.

Козоріг

Перша половина дня складається дуже вдало. Можна досягти успіхів, якщо не марнувати час марно, відкласти довгі розмови і роздуми на абстрактні теми. Буде можливість довести до кінця справи, розпочаті раніше, а також вирішити якісь нові завдання. Поступово вплив позитивних тенденцій знижується, у другій половині дня для досягнення результатів доведеться докласти значно більше зусиль. Козороги схильні поводитися твердо і непохитно, не йти на поступки навіть тоді, коли це необхідно. Через це можуть виникнути проблеми у відносинах із близькими.

Водолій

Складний день. Намагайтеся не ризикувати, не братися за сумнівні проекти, не мати справ з людьми, які вже підводили вас. За можливості відкладіть важливі зустрічі та переговори, особливо щодо зміни роботи; момент для цього зараз невдалий. Можливі помилки при оформленні документів, навряд чи вдасться отримати необхідну інформацію. Зберігайте спокій і не піддавайтеся на провокації, це дозволить уникнути конфліктів із близькими та зберегти гармонійні стосунки, уникнути сварок через дрібниці.

Риби

Напружений день. З'являються приводи для хвилювань, до того ж через будь-яку дрібницю ви переживаєте всерйоз. Деякі Риби надто багато часу проводять у роздумах про проблеми та помилки минулого, а при нагоді нагадують про них і оточуючим, що приємному спілкуванню не сприяє. У другій половині дня можуть виходити з ладу телефони та інші засоби зв'язку. Не поспішайте купувати нові — придбання, зроблені поспіхом, навряд чи будуть вдалими. Можливі фінансові проблеми. Вони, втім, матимуть тимчасовий характер.

Астрологи стверджують, що у перший літній місяць зірки будуть особливо прихильними до п'яти представників зодіакального кола.

Фото Pixabay

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