Українських біженців у Німеччині зобов’яжуть перевіряти стан своїх авто: що відомо

Німеччина стала ще однією країною, де посилюють вимоги до українських біженців, які в'їхали до країни на своїх автомобілях.

Для українців вводять обов'язковий технічний огляд автомобілів, які знаходяться у країні понад рік. Про це повідомляє DW.

Зазначається, що перевірка буде здійснюватися шляхом спрощеної процедури.

Тобто не будуть перевірятися технічні характеристики транспортних засобів на відповідність вимогам, що діють у Німеччині та ЄС.

Видання пише, що Міністерства транспорту федеральних земель Німеччини наразі завершують обговорення правил, за якими автомобілі українців із тимчасовим захистом зможуть перебувати у країні без реєстрації понад рік (з дати перетину кордону транспортного засобу).

Вони набудуть чинності після того, як федеральні землі окремо ухвалять і оприлюднять документ.

Водночас втратять чинність окремі тимчасові правила у землях, за якими українські автомобілі не потребують реєстрації та техогляду на певний строк. Нові правила для автомобілів з України передбачають продовження до 1 квітня 2024 року пільгового періоду без реєстрації (отримання німецьких номерів) через рік перебування у Німеччині.

Українським водіям, які планують користуватися автомобілями з українськими номерами у Німеччині без необхідності отримання німецької автоцивілки та сплати транспортного збору, необхідно звернутися до відповідних органів обліку автомобілів (Zulassungsstelle) за місцем свого проживання й отримати дозвіл на виняток з обов'язкового обліку автомобілів у Німеччині, який встановлено в § 20 відповідної постанови (Ausnahmegenehmigung).

Такий дозвіл буде видано, за умови, що водій представить довідку про технічний огляд, що проведено уповноваженими компаніями (наприклад, TÜV або DEKRA), а також має автоцивілку для транспортних засобів, які перебувають за межами країни (Grenzversicherung).

Варто пам'ятати, що усі транспортні засоби повинні бути застрахованими. Найпростіший і максимально надійний спосіб для українця — оформлення поліса «Зелена картка».

Як повідомляли «ФАКТИ», у Польщі українців масово позбавляють статусу біженців. Одночасно скасовуються пільги.

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