Корупційний скандал на Київщині: Зеленський звільнив главу Гостомельської адміністраці

Президент України Володимир Зеленський звільнив главу Гостомельської селищної військової адміністрації.



Про це йдеться у розпорядженні № 100, опублікованому Офісом президента.

«Звільнити Борисюка Сергія Львовича з посади начальника Гостомельської селищної військової адміністрації Бучанського району Київської області», — йдеться у документі.

Як відомо, Бюро економічної безпеки 5 червня повідомило, що викрило схеми розкрадання бюджетних грошей посадовцями Гостомельської селищної військової адміністрації.

За даними слідства, чиновники у період 2022−2023 років уклали низку договорів на проведення ремонтних робіт, щоб усунути наслідки бойових дій та облаштувати укриття. Виявилося, що договори укладали з підконтрольними фірмами та за завищеними цінами.

БЕБ зазначає, що виділені з бюджету кошти перераховували на рахунки фіктивних компаній, офіси яких знаходяться у Вінниці, а пізніше гроші виводили у готівку.

За інформацією детективів, суму завданих державі збитків становить понад 5 млн гривень.

Нагадаємо, у Києву повідомили про підозру керівнику організації, яка «ремонтувала» укриття в столиці. В результаті такого «ремонту» державі завдано збитків на понад 1 млн гривень.

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