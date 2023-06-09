36.87 / 37.34 39.77 / 40.47
Київ: +28
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Корупційний скандал на Київщині: Зеленський звільнив главу Гостомельської адміністраці

15:46 9 червня 2023
Борисюк

Президент України Володимир Зеленський звільнив главу Гостомельської селищної військової адміністрації.


Про це йдеться у розпорядженні № 100, опублікованому Офісом президента.

«Звільнити Борисюка Сергія Львовича з посади начальника Гостомельської селищної військової адміністрації Бучанського району Київської області», — йдеться у документі.

Як відомо, Бюро економічної безпеки 5 червня повідомило, що викрило схеми розкрадання бюджетних грошей посадовцями Гостомельської селищної військової адміністрації.

За даними слідства, чиновники у період 2022−2023 років уклали низку договорів на проведення ремонтних робіт, щоб усунути наслідки бойових дій та облаштувати укриття. Виявилося, що договори укладали з підконтрольними фірмами та за завищеними цінами.

БЕБ зазначає, що виділені з бюджету кошти перераховували на рахунки фіктивних компаній, офіси яких знаходяться у Вінниці, а пізніше гроші виводили у готівку.

За інформацією детективів, суму завданих державі збитків становить понад 5 млн гривень.

Нагадаємо, у Києву повідомили про підозру керівнику організації, яка «ремонтувала» укриття в столиці. В результаті такого «ремонту» державі завдано збитків на понад 1 млн гривень.

385

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Зоряне небо

Ракам — сприятливі можливості, Тільцям — нові справи, Стрільцям — цінна інформація: гороскоп на 9 червня

Вадим Малахатько

Український чемпіон світу раптово помер у 46 років

Торт

Просто та недорого: швидкий торт «Будапешт» від Ірини Хлєбнікової (відео)

Овочі на грядці

Полийте цим чудо-розчином сходи огірків: врожай точно збільшиться в 10 раз — неймовірно, але підживлення діє (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту