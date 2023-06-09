Завдав Києву збитків на понад 1 млн гривень: про підозру повідомили керівнику організації, яка «ремонтувала» укриття

В столиці після трагічної загибелі киян біля зачиненого укриття під час ракетного удару рашистів, почали активно перевіряти стан місць, де люди можуть сховатися під час атак з повітря.

Як повідомляють в Офісі генпрокурора, повідомлено про підозру у заволодіння бюджетними коштами, виділеними на ремонті укриттів у столиці, одному із учасників злочинної схеми — керівниковіпідрядної організації. Йому інкримінують статтю заволодіння бюджетними коштами на капітальному ремонті укриттів та службове підроблення (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України).

«За даними слідства, у липні 2022 року службові особи Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації з метою заволодіння бюджетними коштами забезпечили підконтрольному товариству перемогу в тендері на виконання робіт з капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд у школі в Голосіївському районі. Після завершення робіт підрядник вніс до офіційних документів неправдиві відомості щодо їх обсягів та вартості. Протиправними діями учасників схеми столичному бюджету завдано збитків на понад мільйон гривень», — йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. За результатами проведення ряду експертиз буде вирішено питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб Голосіївської райдержадміністрації.

Раніше мер столиці Віталій Кличко повідомляв про перевірку 1600 укриттів, з яких 10 відсотків виявилися зачиненими, а третина, доступ до яких вільний, була у незадовільному стані.

Фото прокуратури

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