Ворог безуспішно наступав на Донбасі та оборонявся на Запоріжжі та Херсонщині, — Генштаб

Триває чотириста сімдесят перша доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Противник зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом доби відбулось 27 бойових зіткнень.

Ворог також завдав 58 авіаційних ударів та здійснив 31 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні будинки, лікарню та іншу цивільну інфраструктуру, повідомили у Генштабі.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки. На Бахмутському напрямку — у напрямку Богданівки, успіху не мав.

На Авдіївському напрямку противник здійснив невдалі спроби наступу неподалік населених пунктів Сєверне та Невельське.

Сили оборони відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар’їнка. Противник зазнав значних втрат.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Здійснив артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів.

У відповідь авіація сил оборони за добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та 2 — по зенітно-ракетних комплексах противника.

Наші підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 4 пункти управління, 6 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів та 5 артилерійських підрозділів ворога на вогневих позиціях.

За даними Генштабу, в Арапівці Луганської області дезертували близько 90 військовослужбовців російських окупаційних військ, які самовільно залишили бойові позиції.

Як повідомляли «ФАКТИ», США оголосили про новий великий пакет військової допомоги Україні, куди увійдуть засоби ППО, боєприпаси, дрони, а також підтримка заходів з навчання та технічного обслуговування техніки.

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