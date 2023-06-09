Більше тисячі окупантів, 34 артсистеми і 24 броньованих машин: в Генштабі назвали втрати ворога за добу

Розпочалася чотириста сімдесят перша доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої країни. Протягом минулої доби противник завдав 7 ракетних ударів, 2 з яких — по мирному місту Умань та 43 авіаційних удари, здійснив 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Як повідомляють у Генеральному штабі Збройних сил України, противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом минулої доби на зазначених ділянках фронту відбулось 43 бойових зіткнення.

У відповідь на обстріли авіація Сил оборони за минулу добу завдала 19 ударів по районах зосередження особового складу та 2 — по зенітно-ракетних комплексах противника. А підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 5 пунктів управління, 6 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 зенітно-ракетних комплекси, 8 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях та ще 2 важливих об’єкти противника.

Втрати особового складу ворога за добу перевищили тисячу військовослужбовців. Українські бійці знищили 10 танків, 24 ББМ, 34 артсистеми та 4 РСЗВ, 26 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та 2 одиниці

спеціальної техніки.

Раніше у Генштабі повідомляли, що після підриву греблі Каховської ГЕС рашисти на тимчасово захоплених територіях продовжують використовувати наслідки скоєного ними злочину у своїх цілях. Так, місцевих мешканців, які евакуювалися із затоплених населених пунктів, розселяють у пансіонатах та базах відпочинку, де вже розміщені військові підрозділи. Таким чином загарбники намагаються убезпечитись, прикриваючись цивільним населенням.

Фото Генштабу ЗСУ

75

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram