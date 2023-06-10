Вийшли самі на себе: звіт ДСНС по укриттям країни поламав плани ОП проти Кличка

На Банковій хочуть поставити нового голову КМВА — міністра стратегпрому Камишіна, який буде виконувати роль «смотрящего» від Офісу президента. Для цього ОП почав «травити» мера Києва Віталія Кличка, використовуючи тему укриттів, але вийшов сам на себе — пише політолог Світлана Кушнір.

«10 днів минуло з моменту трагедії через закрите укриття у Деснянському районі столиці. За цей час, за задумкою групи в ОП (створена за для знищення Кличка, як політичного опонента) глава міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України пан Камишін мав обійти усі підвали Києва та дати жахливу картинку стану бомбосховищ. За це Камишіну пообіцяли місце очільника КМВА, яке зараз обіймає Попко» — розповідає Кушнір.

Кушнір відзначає, що роль ще однієї торпеди проти Кличка мали виконати 10 «слуг народу» — голів райдержадміністрацій, яких призначає та звільняє президент.

«Але травля Кличка пішла не за планом. По-перше, виявилося що 1,2 млрд коштів, які Київ виділив на укриття районам, освоювали голови РДА — слуги народу. В понеділок Камишін вийде зі звітом, в якому покаже жахливі картинки укриттів. Виходить, ОП треба звільняти та саджати своїх же. По-друге, чиновники Деснянської РДА, де сталася трагедія, попросили 100% премії голові РДА Ратнікову. Розгорівся скандал і голови РДА трошки скисли як „борці за самоврядування“. І головне: в той самий день, як міністр Камишін з’явився в ефірі телемарафону і за сценарієм сказав про жахливий стан укриттів у Києві, вийшов масштабний звіт ДСНС. ДСНС перевірило стан укриттів по всій країні. І виявилося, що у Києві — найбільше по країні придатних бомбосховищ. А з укриттями біда по всіх областях. Тобто проблема — державного рівня», — зазначила політолог.

За словами Кушнір, за такою логікою, Зеленський має звільнити усіх глав військових адміністрацій в країні.

«В понеділок буде ставка президента. Якщо переможе політика, Кличку поставлять „смотрящего“ від ОП. Якщо переможе здоровий глузд, отримаємо програму з вирішення глобальної проблеми з укриттями по всій країні», — резюмувала Кушнір.

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