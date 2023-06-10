У Сомалі поліція та військові штурмом взяли готель, захоплений бойовиками: багато загиблих (фото)

У суботу, 10 червня, влада Сомалі повідомила про великий теракт. У столиці цієї африканської країни Могадішо група бойовиків угрупування ісламізму «Аш-Шабаб» захопила готель Pearl Beach. У ньому часто зупиняються іноземці, місцеві політики та чиновники. Атаку на готель було здійснено ввечері 9 червня. Бойовики утримували у своїх руках готель протягом 12 годин.

Під час бою з готелю вдалося евакуювати 84 особи, зокрема жінок та дітей. На жаль, дев'ятеро людей загинули. Поки не ясно, про кого із заручників йдеться — постояльці або персонал Pearl Beach. За деякими даними, серед загиблих є співробітники спецслужб Сомалі. Ще 10 людей отримали вогнепальні поранення.

Повідомляється, що поліція та військові розпочали штурм готелю о другій годині ночі.

Влада Сомалі заявляє, що бойовиків було семеро. На даний момент усі вони нейтралізовані.

«Аш-Шабаб» вже не раз атакувала готелі в Могадішо. Угруповання тісно пов'язане з «Аль-Каїдою».

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