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Події

Нічна атака «шахедів»: сили ППО в небі Дніпропетровської області збили три дрони

8:11 11 червня 2023
дрон

В ніч на неділю, 11 червня, окупанти знов атакували Дніпропетровську область. Ворог запустив дрони-камікадзе.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Цієї ночі захисники з ПК „Схід“ влучно влучили по ворожих безпілотниках. Знищили одразу три „шахеди“, спрямовані окупантами на Дніпропетровщину», — йдеться у повідомленні.

За словами голови Дніпропетровської ОВА, також окупанти били по області й з важкої артилерії. Під обстріл потрапила Марганецька громада Нікопольського району. На щастя, люди не постраждали. Інші наслідки атаки уточнюються.

Нагадаємо, в ніч проти 10 червня ворог вкотре атакував Україну. Цього разу армія рф випустила дрони-камікадзе та ракети.

Над Одеською областю військові збили 8 «шахедів» та дві ракети. Уламки збитого безпілотника впали на багатоповерхівку в Одесі. Внаслідок інциденту троє людей загинули, ще 26 людей отримали поранення.

Усього ж ЗСУ ліквідували минулої ночі понад 20 дронів-камікадзе, які ворог випустив по різних регіонах України.

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