Три людини загинули в Одесі внаслідок нічної атаки безпілотників (фото, відео)

У ніч на суботу, 10 червня, Одеса, куди призначили додатковий потяг із Києва, знову була атакована з повітря. За словами спікера Об'єднаного командування «Південь» Наталії Гуменюк в ефірі телемарафону, у небі над областю було збито вісім іранських безпілотників. Проте уламки одного з БПЛА впали на житловий будинок, через що в одній із квартир почалася пожежа.

Загинуло 3 особи, постраждало 26 осіб (з них двоє дітей та одна вагітна жінка).

Очевидці встигли зняти відео падіння уламків додому, а речник Одеської ОВА Сергій Братчук показав наслідки.

Постраждалий багатоквартирний будинок

Крім того, ворог завдав ракетного удару по узбережжю. Дві ракети було знищено. Внаслідок розльоту уламків та вибухової хвилі пошкоджено житлові будинки, троє людей отримали поранення. У мережі з'явились фото з місця інциденту.

Вирва від прильоту уламків

Загалом протягом минулої доби противник завдав 8 ракетних та 74 авіаційних удари, здійснив 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На превеликий жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено лікарню у місті Гуляйполе, приватні житлові будинки міста Звягель Житомирської області, пошкоджено будинок культури в Очакові Миколаївської області та інша цивільна інфраструктура в Одеській області.

Противник зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей, тривають важкі бої. Протягом минулої доби на зазначеній ділянці фронту відбулось 34 бойових зіткнення.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах Білогорівки та Веселого.

На Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії у напрямку Богданівки, успіху не мав.

На Авдіївському напрямку противник здійснив невдалі спроби наступу неподалік Сєверного.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар’їнка. Противник зазнав втрат.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. У населених пунктах тимчасово захопленої частини Херсонської області російські окупанти продовжують використовувати наслідки скоєного ними злочину у своїх цілях. Зокрема, дозволяють евакуацію із затоплених населених пунктів тільки людям з російськими паспортами. Також окупанти силоміць виганяють з власних вцілілих помешкань цивільних людей з метою розміщення в них військовослужбовців російських окупаційних військ.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 19 ударів по районах зосередження особового складу та 2 — по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 4 пункти управління, 6 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів та 5 артилерійських підрозділів противника на вогневих позиціях.



Інфографіка Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, під час нічної атаки 9 червня ворог випустив Україною до 16 іранських ударних дронів Shahed-136/131 і шість крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-55, рашисти намагалися промацати слабкі місця українського ППО.

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