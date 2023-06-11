Український боксер другої середньої ваги Сергій Дерев'янченко (14 перемог, 10 з них — нокаутом, 5 поразок), який торік переможно повернувся на американський ринг, провів у США поєдинок за вакантний пояс WBC Silver. У головному бою вечора боксу на Toyota Arena в Онтаріо 37-річний уродженець Феодосії, який живе в США, бився з непереможним 26-річним мексиканцем Хайме Мунгією (42 перемоги, 33 з них — нокаутом) і програв.

Суперник українця, боксуючи другим номером, дуже активно провів стартові раунди. Потужно бив сам, хоч і пропускав від українця. Прекрасний шанс нокаутувати опонента Дерев'янченко мав в 5-й трихвилинці, коли Сергій «шматував» мексиканця. Але Хайме все ж зміг уникнути нокауту.

На жаль, чемпіонські раунди залишилися за ексчемпіоном світу за версією WBO Мунгією, який у 12-й трихвилинці навіть відправив українця до нокдауну (на той час Сергій був попереду за записками рефері!) і у підсумку виграв бій одноголосним рішенням суддів – 115:112, 114:113, 114:113. П'ята поразка Дерев'янченка у семи останніх поєдинках.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Сергій Дерев'янченко у грудні 2021-го програв рейтинговий бій домініканцю Карлосу Адамесу .

Фото Twitter DAZN Boxing

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