Влада Канади арештувала російський вантажний літак Ан-124: названо причину
Уряд Канади віддав наказ про арешт зареєстрованого в росії вантажного літака Ан-124, який зараз стоїть в аеропорту Торонто. Повітряне судно було заарештовано відповідно до канадського Закону про особливі економічні заходи.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Канади.
У дипломатичному відомстві заявили, що арешт літака став можливим завдяки новим органам з арешту та конфіскації активів у рамках автономних режимів санкцій Канади. Така дія стала прямою відповіддю на повномасштабне вторгнення росії в Україну.
Також у МЗС Канади наголосили, що арешт літака є першим кроком уряду в рамках режиму арешту та конфіскації активів і покликаний чинити додатковий тиск на росію, щоб вона припинила війну проти України. Крім того, це перше фізичне майно, вилучене урядом Канади відповідно до цього режиму, і друге загалом, заарештоване та обмежене в рамках санкцій.
Надалі уряд Канади працюватиме з урядом України над варіантами перерозподілу цього активу для виплати компенсації жертвам порушень прав людини, відновлення міжнародного миру та безпеки чи відновлення України.
Довідково: Літак АН-124 прилетів до Торонто перед початком російського повномасштабного вторгнення в Україну й не зміг залишити Канаду до того, як вона закрила свій авіапростір для російського транспорту. Відтоді він стоїть у міжнародному аеропорту Торонто, якому вже винен сотні тисяч долар за простій.
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