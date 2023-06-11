Байдужість заохочує терористів: Зеленський про діяльність міжнародних організацій

У суботу, 10 червня, Володимир Зеленський спілкувався з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, і в ході бесіди було досягнуто домовленості про те, що Канада допоможе Україні подолати наслідки російського теракту на Каховській ГЕС, а наша країна — подолати стихію, через яку зараз проходить Канада.

Про це заявив у зверненні за результатами 472-го дня війни президент Володимир Зеленський.

«Наш український сенс для міжнародних відносин полягає саме в тому, що ми маємо дбати одне про одного завжди, коли необхідна підтримка. І реально допомагати. Впевнений, це стане глобальними принципами. Взаємна дія, взаємна підтримка, взаємна сила», — вважає очільник держави.

Втім, зараз на деяких рівнях у світі, на його думку, існує просто ганебна байдужість до екоциду й людської трагедії, спричиненої російським терактом на Каховській ГЕС.

«Коли міжнародні організації, що повинні захищати життя в глобальному масштабі, навіть за тиждень не встигають сформувати й відправити рятувальну місію на окуповану територію, коли деякі світові суб’єкти не наважуються вийти навіть із чіткими та сильними заявами, які б засуджували цей черговий російський злочин війни, терористи просто підживлюються цією слабкістю світу, цією байдужістю — вона їх заохочує. І це ми маємо подолати. І подолаємо», — певен український лідер.

За його словами, станом на цей час на території Херсонської та Миколаївської областей евакуйовано вже понад 3 тисячі людей. Але знов-таки — це лише вільна територія, підконтрольна нам.

На окупованій території лише на деяких ділянках вдається допомогти людям — російські терористи роблять усе, щоб жертв катастрофи було якнайбільше.

«За все це повинна бути окрема справедлива й жорстка відповідальність російської держави та російського керівництва, — певен президент Зеленський. — І міжнародні організації повинні працювати там, де ми ще не деокупували наші території. Кожне життя важливе — уся Херсонщина, увесь південь. Кожне місто й село. Ми будемо робити все можливе й неможливе, щоб допомога прийшла всім нашим людям».

Президент також зазначив, що Україна продовжує працювати над стратегією, яка б гарантувала її безпеку в умовах наявності неадекватного сусіда.

Нагадаємо, за інформацією заступника міністра оборони Володимира Гаврилова, на майбутньому саміті НАТО у липні цього року Україна може отримати алгоритм вступу до Альянсу.

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