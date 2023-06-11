Українців попередили про зміну цін на бензин і ДП: що відомо

Ціни на бензин і дизельне пальне на українських АЗС в червні підуть на спад, але значного зниження очікувати не варто. А ось на оптовому ринку вартість палива впала істотно. Такий прогноз у коментарі OBOZREVATEL зробив аналітик видання «Нафторинок» Олександр Сіренко.

За його словами, на роздрібну ціну більше впливає конкуренція на ринку.

«Ціни на бензин і дизпальне знижуватимуться, але не активно. Я сподіваюсь, що конкуренціія зробить свою справу. Якщо є зазор у 10−15 грн на літрі, то можна 1−2-3 грн поконкурувати», — сказав він.

За його словами, зараз ринок очікує зниження вартості пального на АЗС групи «Приват» (їй належать мережі «Авіас», «Авіас плюс», «UKRNAFTA», «УкрТатНафта», «ANP», «Мавекс», «Мавекс плюс», «Sentosa Oil», «ЮКОН», «ЮКОН сервіс», «Rubix», «ЗапоріжНафтоПродукт»), адже останнє таке зниження корпративної ціни відбулося ще у квітні.

«Інші національні оператори, мережі з великою кількістю заправок знижували ціни на 1−2 грн декілька разів у травні. А „Приват“ трошки пригальмував, проте, думаю, згодом буде вже видно всім, бо вони зараз втрачають клієнтів. У них зараз найдорожчі бензин та дизельне пальне — по 47 грн», — зазначив Сіренко, додавши, що саме ці АЗС можуть згодом знизити ціну одразу на 3−4 гривні.

Довідково: на початок червня середня вартість 1 літру бензину А-95 на АЗС в Україні становила 45,84 грн., відтак зниження з початку року склало 4,79 грн.

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