ЗСУ заявили про звільнення населеного пункту Благодатне (відео)

Українські воїни звільнили населений пункт Благодатне на межі Донецької та Запорізької областей.

Також вдалось взяти в полон російських військових та здобути від них цінну інформацію.

Про це йдеться у повідомленні 68-ої окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша.

«Славні воїни 68 окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша у взаємодії з сусідніми підрозділами Сил оборони України звільнили населений пункт Благодатне. Загарбники опирались до останнього, але не витримали натиску нестримних росомах», — йдеться у повідомленні бригади.

Зазначається, що під час операції нашим воїнам вдалось взяти в полон російських військових. Отримана від них інформації допоможе у подальшій деокупації українських територій.

Варто зауважити, що Генеральний штаб ЗСУ наразі жодним чином не коментував інформацію щодо дій наших військових на східній ділянці фронту.

Водночас міноборони рф заявляло, що 5 червня українські війська розпочали «широкомасштабний контрнаступ» на кількох ділянках фронту. Протягом останнього тижня росія систематично поширює фейкову інформацію.

Зокрема, ворог намагається створити враження «великих втрат ЗСУ» та «знищення техніки Заходу». Україна активно спростовує ці неправдиві заяви.

Наталя Гуменюк, речниця Сил оборони на півдні України, зазначила, що це спроба росіян «заповнити етер», оскільки їхнє повномасштабне вторгнення виявилось проваленим.

«ФАКТИ» писали про вражаючи втрати ворога на фронті за минулу добу.

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