Майже тисяча окупантів, 37 дронів та 7 крилатих ракет: стали відомі втрати ворога за добу

Триває 473 доба повномасштабної війни росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей, тривають важкі бої. Протягом минулої доби на зазначеній ділянці фронту відбулось 35 бойових зіткнень. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Російські окупанти 10 червня завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши 8 ракет, зокрема, 4 крилаті ракети наземного базування «Іскандер», та 35 іранських ударних БпЛА типу «Shahed» по військових об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури.

Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 2 крилаті ракети та 20 ударних БпЛА типу «Shahed».

Крім того, ворог завдав 92 авіаційних ударів та здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені серед мирного населення, зруйновано та пошкоджено приватні будинки.

У відповідь на постійні обстріли авіація сил оборони за минулу добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та 2 — по зенітно-ракетних комплексах противника.

Також наші захисники знищили 4 ворожих розвідувальних БпЛА різних типів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 1 артилерійський підрозділ на вогневій позиції та ще 4 важливих об’єкти противника.

Завдяки ефективним діям ЗСУ, ворог втратив:

- особового складу — 215 640 (+980) осіб ліквідовано,

- танків — 3926 (+17) од,

- бойових броньованих машин — 7631 (+24) од,

- артилерійських систем — 3736 (+19) од,

- РСЗВ — 601 (+1) од,



- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3300 (+37),

- крилаті ракети — 1183 (+7),



- автомобільної техніки та автоцистерн — 6461 (+33) од,

- спеціальної техніки- 509 (+2).

Нагадаємо, сьогодні вночі росіяни атакували Дніпропетровщину. Сили ППО знищили три «шахеди», які летіли на область.

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