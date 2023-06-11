40 днів виживали самі в джунглях: у Колумбії знайшли чотирьох дітей, які зникли після авіакатастрофи

Історія чудового порятунку чотирьох дітей у джунглях Амазонки облетіла 10 червня весь світ. 13-річний Леслі, 9-річний Солейлі, 4-річний Тієн та їхня 11-місячна сестра Крістін провели в умовах дикої природи понад 40 діб, переживши авіакатастрофу, в якій загинула їхня мати.

Легкомоторна Cessna-206 розбилася 1 травня в Колумбії. Літак летів із міста Араракуари у Сан-Хосе-дель-Гуав'ярі. На борту знаходилися пілот, мати з чотирма дітьми та місцевий лідер. У літака відмовив двигун. Cessna впала у джунглі.

Коли військовим рятувальникам вдалося дістатися місця авіатрощі, вони виявили лише тіла дорослих. Стало ясно, що діти можуть бути живими. Почалися їхні довгі пошуки. В них брали участь десятки місцевих мешканців.

Рятувальники припустили, що діти намагалися знайти допомогу та забрели вглиб тропічного лісу. Через кілька днів ця версія підтвердилася — було знайдено місце, де три брати та їхня маленька сестра зупинялися на привал. Там знайшли їхні речі — дитячу пляшечку для пиття, ножиці, гумку для волосся.

Влада надала додаткові сили для пошуку дітей. Над джунглями літали гелікоптери і транслювали з репродуктора голос їхньої бабусі. Вона благала їх зупинитись і чекати, коли прийде допомога.

Діти є представниками місцевого індіанського племені уітото. Це давало надію, що вони вміють знаходити їжу та воду у джунглях.

Коли рятувальники знайшли дітей, ті були дуже виснажені, але медики впевнені, що брати та маленька сестричка швидко відновлять сили

Президент Колумбії Густаво Петро заявив, що вся країна радіє тому, що дітей знайшли живими. «Це чарівний день для всіх нас», — наголосив він. «Вони були самі в джунглях. Ці діти стали прикладом виживання, що назавжди залишиться в історії», — сказав Петро.

Стан дітей дуже важкий. Вони виснажені, спостерігаються ознаки зневоднення. Проте медики впевнені, що всі діти, включаючи малу Крістін, якій днями виповнився рік (вона зустріла цей день у джунглях), швидко відновлять свої сили.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про 12-річну дівчинку, яка шість днів перебувала під завалами зруйнованого землетрусом будинку та дивом вижила.

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