40 днів виживали самі в джунглях: у Колумбії знайшли чотирьох дітей, які зникли після авіакатастрофи
Історія чудового порятунку чотирьох дітей у джунглях Амазонки облетіла 10 червня весь світ. 13-річний Леслі, 9-річний Солейлі, 4-річний Тієн та їхня 11-місячна сестра Крістін провели в умовах дикої природи понад 40 діб, переживши авіакатастрофу, в якій загинула їхня мати.
Легкомоторна Cessna-206 розбилася 1 травня в Колумбії. Літак летів із міста Араракуари у Сан-Хосе-дель-Гуав'ярі. На борту знаходилися пілот, мати з чотирма дітьми та місцевий лідер. У літака відмовив двигун. Cessna впала у джунглі.
Коли військовим рятувальникам вдалося дістатися місця авіатрощі, вони виявили лише тіла дорослих. Стало ясно, що діти можуть бути живими. Почалися їхні довгі пошуки. В них брали участь десятки місцевих мешканців.
Рятувальники припустили, що діти намагалися знайти допомогу та забрели вглиб тропічного лісу. Через кілька днів ця версія підтвердилася — було знайдено місце, де три брати та їхня маленька сестра зупинялися на привал. Там знайшли їхні речі — дитячу пляшечку для пиття, ножиці, гумку для волосся.
Влада надала додаткові сили для пошуку дітей. Над джунглями літали гелікоптери і транслювали з репродуктора голос їхньої бабусі. Вона благала їх зупинитись і чекати, коли прийде допомога.
Діти є представниками місцевого індіанського племені уітото. Це давало надію, що вони вміють знаходити їжу та воду у джунглях.
Президент Колумбії Густаво Петро заявив, що вся країна радіє тому, що дітей знайшли живими. «Це чарівний день для всіх нас», — наголосив він. «Вони були самі в джунглях. Ці діти стали прикладом виживання, що назавжди залишиться в історії», — сказав Петро.
Стан дітей дуже важкий. Вони виснажені, спостерігаються ознаки зневоднення. Проте медики впевнені, що всі діти, включаючи малу Крістін, якій днями виповнився рік (вона зустріла цей день у джунглях), швидко відновлять свої сили.
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