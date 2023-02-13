Землетрус у Туреччині: через 6 днів з-під завалів врятували 12-річну дівчинку

У Туреччині та Сирії продовжуються рятувальні роботи в районах, які постраждали від серії потужних землетрусів 6 лютого. Через 139 годин після першого підземного поштовху рятувальникам на півдні Туреччини вдалося дістати живим з-під уламків семимісячного хлопчика. Його ім'я — Хамса. Люди, які знайшли його, кажуть, що це справжнє диво.

Але порятунок Хамси не є рекордним. У провінції Хатай з-під завалів витягли 12-річну дівчинку на ім'я Каді. Вона провела під уламками будівлі 147 годин!

У Газіантепі, який особливо постраждав, урятували 12 лютого 13-річного хлопчика.

Всі ці випадки ще підтримують у людях надію на те, що під уламками залишаються ті, хто вижив. Проте рятувальники кажуть, що з кожною годиною шансів на нові дива залишається дедалі менше.

Число загиблих за даними на вечір 12 лютого перевищує 33 тисячі людей. Більшість смертей посідає Туреччина. Однак у Сирії востаннє дані про жертви землетрусів оновлювалися ще 10 лютого. Тоді йшлося про 3 500 загиблих. Представники ООН упевнені, що реальна кількість смертей у Сирії вдвічі більша.

У Туреччині повністю зруйновано 25 тисяч житлових будинків. Влада видала 130 ордерів на арешт підрядників, які займалися їх будівництвом. Заарештовано поки що 12 осіб. Їх звинувачують у порушенні вимог сейсмостійкості.

Проте турецька опозиція стверджує, що президент країни Реджеп Таїп Ердоган намагається звалити провину на підрядників. Насправді, кажуть опозиціонери, протягом усіх 20 років правління Ердогана забудовники почувалися вільно, а тепер на них спустили собак. А влада, як і раніше, не бажає розкрити деталі того, як витрачалися гроші, які надходили до бюджету після запровадження спеціального податку на підвищення сейсмічної стійкості будівель. Він з'явився після потужного землетрусу, який струснув Туреччину 1999 року.

Опозиція звинувачує Ердогана у нецільовому використанні цих грошей. Йдеться про мільярди доларів. Президент ці звинувачення відкидає.

Однак Ердоган був змушений визнати, що реакція влади на нинішнє стихійне лихо була запізнілою та недостатньою.

Лютневі землетруси можуть вплинути на результат президентських та парламентських виборів у Туреччині, які заплановані на травень 2023 року.

Через тиждень після природного катаклізму в країні почастішали випадки масового насильства та мародерства. У суботу, 11 лютого, австрійські військові та німецькі рятувальники були змушені призупинити роботи в провінції Хатай, пославшись на надмірний ризик перестрілки між місцевими збройними угрупованнями та мародерами. Туди було спішно спрямовано турецьку армію. Лише після її втручання іноземні рятувальники спромоглися частково відновити свою діяльність.

Мільйони жителів постраждалих районів Туреччини та Сирії опинилися без даху над головою, коли вночі температура майже щодня опускається нижче нуля. За даними ООН, не менше 800 тисяч людей у зоні лиха страждають від нестачі продуктів та питної води.

Нагадаємо, що вчені не відкидають в Україні землетрусу силою 8 балів.

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