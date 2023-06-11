Остання звістка рідним була «все ок, не хвилюйтеся»: щемлива історія 22-річного бійця, який загинув у Маріуполі

У селищі Софіївка на Дніпропетровщині провели в останню путь моряка-прикордонника Андрія Андрієвського. Він загинув під час виконання бойового завдання в Маріуполі, який рашисти планомірно знищували, у квітні 2022 року. За словами близьких, воїн був щирим і доброзичливим, надійним другом й завжди переймався за інших більше, ніж за себе, повідомляє Морська охорона Держприкордонслужби України.

«Андрій народився у 2000-му в селищі Софіївка. Родина військового добре знає, що таке наказ, — зазначено вповідомленні. - У 2004 році тата перевели для проходження служби в Крим. В Балаклаві Андрій пішов до школи. В дитинстві був спокійним, веселим, товариським. Однак хотів навчитися як треба давати здачі та захищати слабших. Подався у секцію боксу. Дуже подобалось займатись. Брав участь у змаганнях, виборював багато нагород. В Криму народився молодший брат. В дитинстві хлопчаки бешкетували, а як подорослішали, то стали не розлий вода.

У 2014 році тата перевели на материкову частину України, й родина повернулась в рідне селище. Там Андрій закінчив школу. Зі шкільними друзями тримав міцний зв’язок. Разом відпочивали, разом вели справи. Далі обрав Автотранспортний коледж Криворізького національного університету. Любив та вмів ремонтувати все, що виходило з ладу. Андрій мріяв про мотоцикл. На 18-річчя батьки подарували сину перший транспорт. Радості не було меж. А вже згодом син сам придбав авто.

Техніка технікою, та хлопець змалечку хотів бути військовим, як батько. У 2020 році, отримавши диплом технікуму, долучився до лав Морської охорони ДПСУ. Проходив службу як старший моторист — рульовий малого катера Морської охорони. Псевдо «Мотор» до Андрія саме приліпилося. Служба його дуже дисциплінувала. Мама з особливим теплом зараз береже спогади про останній сімейний відпочинок в Маріуполі, влітку 2021 року. Приїздили до сина в гості. Андрій показував, яким гарним став Маріуполь".

З перших днів війни Андрій у складі Маріупольського загону Морської охорони захищав місто від ворога. Востаннє передав звістку рідним 24 березня: «Все ок, не хвилюйтеся». Більше мама сина не чула. 14 квітня 2022 року в ході вуличних боїв Андрій отримав поранення, несумісні з життям.

З перших днів війни Андрій у складі Маріупольського загону морської охорони захищав місто від ворога

За виявлену мужність і самовіддані дії в ході захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України Андрію Андрієвському надано звання «старшина 2 статті» посмертно.

Останню шану воїну віддали рідні, близькі, побратими та друзі. Захисника поховали з усіма військовими почестями на Алеї слави у рідній Софіївці. Командир загону передав державний прапор та кашкет матері полеглого Героя.

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