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У Шона Пенна бурхливий роман з уродженкою Черкас

22:15 12 червня 2023
Шон Пенн та Ольга Коротяєва

У знаменитого американського актора, режисера та продюсера Шона Пенна, який знімається в українському фільмі, зав'язався бурхливий роман з уродженкою Черкас. Папараці сфотографували зірку Голлівуду та його нову подругу в Римі. 62-річний Пенн і 43-річна Ольга Коротяєва в обіймах гуляли Вічним містом, цілувалися та ходили по магазинах. Зокрема, Шон та Ольга побували у дорогих ювелірних бутіках Bulgari та Tiffany & Co. Після їх відвідування ефектна брюнетка нагороджувала свого кавалера пристрасним поцілунком.

«Римські канікули» Шона та Ольги потрапили у поле зору папараці 8 червня. Тижнем раніше парочку бачили у модному ресторані Nobu у Малібу.

Є підстави вважати, що Пенн знайшов нове кохання через рік після розлучення з 31-річною Лейлою Джордж. Нагадаємо, що до цього знаменитий актор був одружений двічі — з Мадонною, а потім з відомою актрисою Робін Райт, яка народила йому дочку Ділан та сина Хопера.

Також Шон мав досить тривалі романи з голлівудськими зірками Сьюзан Сарандон і Шарліз Терон.

Ольга Коротяєва народилася 14 лютого 1977 року у Черкасах. Закінчила Міжрегіональну академію управління персоналом у Києві (2004) та Інтершколу (телеканал «Інтер», 2006). Деякий час працювала телеведучою на телеканалі «Україна». Потім поїхала до Франції. Там Ольга закінчила театральні курси та театральну школу. Грала у кількох постановках, зокрема у виставі знаменитого Робера Оссейна «Справа Сезнека». Знялася у двох фільмах — «Распутін» (2011 рік) та «Це правда, якщо я брешу 3» (2012 рік).

Нагадаємо, нещодавно Шон Пенн приїжджав до України та залишив свій «Оскар» президенту Зеленському.

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