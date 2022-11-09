Шон Пенн знову приїхав до України та залишив свій «Оскар» Зеленському

Знаменитий голлівудський актор та режисер Шон Пенн, який раніше відвідав Ірпінь та Бучу, вкотре під час війни приїхав до України. Він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та віддав йому свій «Оскар». Престижна нагорода Американської кіноакадемії перебуватиме в Україні до закінчення війни, як символ віри в перемогу.

Президент з актором відвідали Алею сміливості на столичній площі Конституції, яка починається саме з таблички, присвяченої американському актору та режисеру, адже він відвідав Україну в перший день російського вторгнення, 24 лютого, щоб зафіксувати події та донести світові правду про російську агресію.

Володимир Зеленський також вручив Пенну орден «За заслуги» III ступеня за значні особисті заслуги і вагомий внесок у популяризацію Української держави у світі.

Шон Пенн поділився, що дуже зворушений цією присвятою: для нього це велика честь, і це місце відтепер буде одним із найбільш знакових у його житті, поряд із місцями, де народилися його донька та син, якими він дуже пишається.

До речі, на зустріч із Зеленським Пенн обрав берці з написом «Слава Україні», які йому подарували ще влітку.

Нагадаємо, Шон Пенн знімає в Україні документальний фільм. Його подробиці поки не розголошуються. Відомо, що картина розповість про останні події в Україні. У листопаді 2021 року актор несподівано відвідав зону бойових дій на Донбасі.

53

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram