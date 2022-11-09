39.95 / 40.64 39.18 / 40.22
Київ: +8
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Шон Пенн знову приїхав до України та залишив свій «Оскар» Зеленському

20:17 9 листопада 2022
Шон Пенн и Владимир Зеленский

Знаменитий голлівудський актор та режисер Шон Пенн, який раніше відвідав Ірпінь та Бучу, вкотре під час війни приїхав до України. Він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та віддав йому свій «Оскар». Престижна нагорода Американської кіноакадемії перебуватиме в Україні до закінчення війни, як символ віри в перемогу.

Президент з актором відвідали Алею сміливості на столичній площі Конституції, яка починається саме з таблички, присвяченої американському актору та режисеру, адже він відвідав Україну в перший день російського вторгнення, 24 лютого, щоб зафіксувати події та донести світові правду про російську агресію.

Володимир Зеленський також вручив Пенну орден «За заслуги» III ступеня за значні особисті заслуги і вагомий внесок у популяризацію Української держави у світі.

Шон Пенн поділився, що дуже зворушений цією присвятою: для нього це велика честь, і це місце відтепер буде одним із найбільш знакових у його житті, поряд із місцями, де народилися його донька та син, якими він дуже пишається.

До речі, на зустріч із Зеленським Пенн обрав берці з написом «Слава Україні», які йому подарували ще влітку.

Нагадаємо, Шон Пенн знімає в Україні документальний фільм. Його подробиці поки не розголошуються. Відомо, що картина розповість про останні події в Україні. У листопаді 2021 року актор несподівано відвідав зону бойових дій на Донбасі.

53

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

ванна

Біла ванна за 5 хвилин: як швидко й легко почистити ванну, не влазячи в неї

Валерій Меладзе

Кричали і готові були зірвати одяг: Валерій Меладзе зазнав «атаки»

листя

У рази краще за гній: безкоштовні «золоті» добрива, які можна використовувати у листопаді (відео)

Філіп Кіркоров

Кличте санітарів: путінського блазня Кіркорова висміяли за «екстравагантне» вбрання на концерті

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту