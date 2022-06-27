Шон Пенн знову в Україні: голлівудський актор відвідав Ірпінь та Бучу
Знаменитий голлівудський актор та режисер Шон Пенн вдруге під час війни відвідав Україну. Зірку Голлівуду помітили у Києві. Також він побував в Ірпені та Бучі і на власні очі побачив, які руйнування принесли на нашу землю російські загарбники.
Кадри з актором опублікували в сюжеті ТСН.
Відомо, що Шон Пенн знімає в Україні документальний фільм. Його подробиці поки що не розголошуються. Відомо, що картина розповість про останні події в Україні. У ній можна буде побачити інтерв'ю з учасниками цих подій — визначними особистостями, ветеранами, військовими. У рамках знімального процесу раніше Шон Пенн побував на Алеї Героїв Небесної Сотні у Києві. Також у листопаді 2021 року актор несподівано відвідав зону бойових дій на Донбасі.
Нагадаємо, Шон Пенн підтримав Україну у боротьбі з російськими окупантами.
Нещодавно Шон Пенн відвідав центр допомоги українським біженцям у польському місті Жешув. Там він підписав меморандум про співпрацю із мерією міста. Його благодійний фонд CORE зобов'язався допомагати українським біженцям, які продовжують прибувати до Польщі, рятуючись від війни.71
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