«Готовий діяти»: Шон Пенн зніметься в українському фільмі

Відомий український режисер Мирослав Слабошпицький працює над короткометражною стрічкою, яка увійде в кіноальманах «Війна очима тварин». В картині буде зніматися оскароносний актор Шон Пенн, яки залишив свій «Оскар» Зеленському.

Відомо, що вже відзнято три новели з дев'яти — про зайчика, корову й песика. Кожну новелу знімав новий режисер.

— Коли ми зібрали до купи всі ідеї, то вирішили, що участь Шона Пенна у проєкті зробить цю історію об'ємнішою, — сказав Слабошпицький у програмі «Ранок вдома». - Адже 24 лютого 2022 року все змінилося не тільки для українців, а й для всього світу. Екоцид — дуже важлива річ, бо гине неймовірна кількість тварин. Звичайно, на фоні людських жертв це відходить на другий план, але дійсно тварини страждають. Це є дуже важлива історія. Я трохи розчарований, що мало людей говорять про екоцид.

Мирослав Слабошпицький (фото з фейсбука)

Мирослав вже погодив всі деталі з Шоном Пенном.

— Якщо все буде гаразд, то у найближчі два місяці ми знімемо дев'яту новелу, — каже режисер. - Вона буде фінальною. Плануємо знімати американську частину в Лос-Анджелесі, а українську — у нас.

Поспілкуватися українському режисеру з американською зіркою вдалося у Каннах. За словами Слабошпицького, Шон Пенн справив на нього особливе враження.

— Ми тісно спілкувалися три дні, — зізнався режисер. - Розмовляли багато про політичну ситуацію, про зброю. Тоді головною інтригою залишалося те, чи дадуть Україні F-16. Ми бачили закритий показ фільму Шона Пенна, тож і про кіно встигли поговорити. Також спілкувалися про те, як американці сприймають деякі речі. Тобто ми більше говорили про політичну ситуацію. Взагалі Шон Пенн був безпосереднім свідком подій в Україні, тому його не довелося довго переконувати у тому, щоб підтримати наш проєкт. Він належить до тієї категорії людей, які всім серцем підтримують справу, у яку вірять, і готові діяти. Зараз, наприклад, він вимагає зброї для України.

Нагадаємо, торік влітку Шон Пенн вже вдруге приїжджав в Україні. Тоді голлівудський актор відвідав Ірпінь та Бучу.

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