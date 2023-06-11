Відкрили вогонь у спини: окупанти на Херсонщині обстріляли човен з цивільними, є поранені
Підірвавши греблю Каховської ГЕС, російські окупанти не лише залишили у небезпеці мешканців підконтрольного їм лівобережжя Херсонщини, але й відкривають вогонь на ураження по тих, хто намагається врятуватися самотужки.
Про один з таких випадків розповів очільник Офісу президента Андрій Єрмак. За його інформацією, інцидент трапився у неділю, 11 червня.
Проте пасажирам човна, яким стріляли у спини, вдалося дістатися до Херсона.
«Шестеро людей отримали поранення. Вони дісталися до Херсона та були шпиталізовані до медзакладу. Лікарі борються за життя поранених», — повідомив Єрмак, назвавши ворогів боягузливими терористами,
Нагадуємо, раніше українська розвідка оприлюднила дані про те, що російські військові переодягаються в цивільний одяг і намагаються змішатись з місцевим населенням, яке евакуюється на правий берег Дніпра. Таким чином ворог використовує влаштовану ним катастрофу, щоб закинути диверсійно-розвідувальні групи на звільнені території Херсонської області.19
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