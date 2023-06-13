Гороскоп від Макса Гордєєва на тиждень до 18 червня: Терезам — прибуток, Тельцям — покращення ситуації, Рибам — нове кохання

Період середини червня сприятливий з погляду нових фінансових надходжень та налагодження контактів. На це вказав відомий український астролог Макс Гордєєв.

Зокрема, він передбачає прибуток у Лева і нове кохання — у Риб, пише afisha.bigmir.net.

Овен

Тиждень має бути насичений і ненудний. В основному обставини складатимуться на вашу користь. Зверніть увагу на тих, з ким вас зведе випадок.

Телець

Якщо ви вже втомилися від своїх сумнівів, знайте: скоро хмари розвіються, ситуація проясниться, чи знайдеться потрібна інформація. Сподівайтеся на краще, адже оптимізм дуже надихає. А ось у особистих питаннях ви можете помилятися.

Близнюки

Для вас актуальна істина: усе, що робиться, — на краще. Можливо, доведеться ухвалити нелегке рішення чи розірвати з кимось стосунки. Але не шкодуйте того, що себе вичерпало, і поки що забудьте про романтику.

Рак

Зараз може здатись, що весь світ проти вас. Але вбиватись і жити поганим настроєм не варто. Натомість краще завершувати старі проекти та «вірити у світле майбутнє».

Лев

Короля робить почет, от і вам слід придивитися до своєї команди. Нині роль цих людей у вашій долі особливо велика. Віддавайте перевагу командній роботі. На особистому фронті панує затишшя.

Діва

Ваша вимогливість і навіть прискіпливість у робочих питаннях відіграє позитивну роль, ви зможете уникнути помилок і дати слушну пораду колезі. І так, різні погляди на будь-що — не привід для конфлікту з партнером.

Терези

Чим би ви зараз не займалися, все складеться вдало, принесе очікувані плоди. Зараз у вас є всі можливості, щоб втілювати сміливі ідеї. Найкраща мета — підтримувати мир у сім'ї.

Скорпіон

Можете відчути себе у жорсткій залежності від обставин та близьких людей. Удача незабаром усміхнеться вам, не падайте духом. Є шанси здобути приємний сюрприз. Та й близька людина не розчарує.

Стрілець

Не довіряйте чуткам і пліткам, особливо якщо вони здаються дуже правдоподібними. В особистому житті ви схильні перетворювати муху на слона, але подумайте, чи потрібно це вам тепер?

Козоріг

Має бути клопіт, і не чекайте, що все піде як по маслу. Спілкуючись із близькими, не варто наполягати, нав'язувати їм свою точку зору чи сценарії відпочинку. Довіряйте лише власному серцю.

Водолій

Може виникнути нерозуміння з оточуючими та відчуття, що на вас тиснуть. Відокремлюйте зерна від полови — і там, де необхідно, підкоріться. На якому б етапі був ваш роман — перспективи дуже непогані.

Риби

Ви «перехопите кермо» у когось із близьких у вирішенні сімейних проблем і цілком можете вивести «корабель» на необхідний курс. Наважуйтеся! Відмінний момент, щоб відкрити нову сторінку.

Нагадаємо, Овни, Леви, Діви та Стрільці мають непогані шанси розбагатіти вже до кінця місяця.

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