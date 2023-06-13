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Події

Люди кричали і горіли живцем: жителька Кривого Рогу розповіла жахливі подробиці удару ворога по місту

13:30 13 червня 2023
В одній з вигорілих квартир

Мешканка будинку у Кривому Розі Галина Леонтіївна, поряд з яким російська ракета влучила в п’ятиповерхівку, розповіла моторошні подробиці атаки російських терористів на мирне місто.

Один із сусідніх будинків

Про страшну ніч жінка розказала для місцевого видання «Рудана».

За її словами, вибух пролунав о пів на четверту. Він був дуже потужний, у її будинку посипалися вікна.

За словами жінки, вона на власні очі бачила, як у сусідньому будинку люди заживо горіли у своїх квартирах.

«О пів на четверту як рвонуло… В нас всі вікна повипадали. Я дітей рятувала, троє. Слава Богу, всі живі-здорові. А потім воно почало вибухати… Машини горіли як сірники. Люди кричали… Жінка одна згоріла живцем. Я у вікні бачила. На 5-му поверсі. Так кричали. Люди, де могли, по простирадлах спускалися, стрибали з другого поверху. А там, де влучило, там все згоріло. Всі, хто там був, їх вже немає…» — пригадує криворіжанка.

Зараз у будинку жінки все засипано склом, у її квартирі вибиті всі вікна, але головне, що всі її рідні живі.

Нагадаємо, що пожежу у житловому п'ятиповерховому будинку, куди влучила російська ракета під час нічної атаки, ліквідували. Відомо, що у місті загинули 10 людей (з них четверо було мешканцями п'ятиповерхівки), а ще 25 отримали поранення.

Середа, 14 червня, в місті оголошена Днем жалоби.

Фото рятувальників

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