Шість ракет, п'ять «прильотів»: Вілкул розповів деталі атаки на Кривий Ріг
Під час масованої атаки по Україні російські війська випустили 6 ракет по Кривому Рогу Дніпропетровської області.
Про це повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.
«Усього вночі було шість ракет. П'ять місць уражень. Жодного немає відношення до військових — один багатоквартирний будинок, продуктовий склад», — розповів він.
Водночас як повідомляє МВС України, ворог вдарив по мирних мешканцях Кривого Рогу, попередньо, чотирма ракетами.
За даними Вілкула, наразі відомо про 6 загиблих та 25 поранених (з них 10 важких та троє — вкрай важких) і 7 перебувають під завалами.
За даними рятувальників, після влучання в багатоповерхівку почалася пожежа.
Полум’ям були охоплені квартири з першого по п’ятий поверх двох під’їздів будинку та загорілися припарковані автомобілі.
«Загальна площа пожежі склала 700 кв.м. О 06:22 пожежу вдалось локалізувати. Здійснюється розбір завалів та гасіння пожежі», — йдеться в повідомленні.
На місці пожежі вдалося врятувати 12 людей.
Як повідомлялося, під час масованої атаки по Україні 13 червня, російські окупанти випустили 14 ракет і чотири дрони.31
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