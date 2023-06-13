Герцогиня поспішає на допомогу: Кейт Міддлтон запропонувала підтримку принцу Гаррі

Дружина принца Вільяма Кейт Міддлтон, яка дізналася зі ЗМІ про ймовірні проблеми у шлюбі принца Гаррі та Меган Маркл, одразу ж запропонувала допомогу молодшому брату свого чоловіка.

Про це пишуть британські ЗМІ.

Попри те, що Сассекські офіційно не прокоментували чутки про розлад у стосунках, інсайдери стверджують, що принц Гаррі вже найняв найкращого адвоката зі шлюборозлучних процесів.

Такі новини почали з'являтися після розповіді письменниці Колін Кемпбелл, яка сказала в коментарі на телебаченні: «Ймовірно, у шлюбі Гарі та Меган вже деякий час спостерігаються проблеми. Я чула з п'яти абсолютно надійних джерел, що Гаррі кілька місяців тому викликав адвокатів. Хоча вони і продовжують тримати „публічне обличчя“. Певною мірою вони використовують міф про свій міцний шлюб заради грошової вигоди».

Одне з джерел, близьких до королівської сім'ї, повідомило: «Кейт зазвичай відверталася від будь-яких зловмисних чуток, але, природно, вона була в курсі пліток про те, що Гаррі нещасливий у Штатах. Що стосується неї, що б не сталося між Гаррі та сім'єю, вона як і раніше піклується про нього».

Також чоловік сказав, що Міддлтон ненав'язливо дала принцу Гаррі зрозуміти, що якщо він вирішить, що йому потрібно відпочити від стресів в Америці, вона рада бути плечем, на якому можна поплакати.

«Кейт ясно дала зрозуміти, що Гаррі може телефонувати їй, коли захоче», — додав інсайдер.

Раніше ЗМІ повідомляли, що принц Гаррі та Меган Маркл більше не будуть давати інтерв'ю, писати книги та знімати кіно. Причина в тому, що пара незадоволена негативною реакцією, яку викликали книга «Запасний» та документальний мінісеріал стрімінгової компанії Netflix.

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