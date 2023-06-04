Гаррі та Меган розлучаються? З’явилися чутки про проблеми в родині

Неймовірно короткий візит принца Гаррі на коронацію свого батька Чарльза III і досі викликає подив та обговорюється. Молодший син короля ледве відбув офіційну церемонію, як сів на найближчий літак і помчав у США. Адже його син Арчі святкував день народження на батьківщині, в Каліфорнії.

Отже, щасливий відповідальний сім'янин? Чи нещасний чоловік? Останнім часом з'являється все більше чуток, які поширюють різного роду інсайдери та експерти, про нібито подружню кризу. Зовні немає жодних ознак цього: незадовго до коронації Чарльза III вони обіймалися на публіці на баскетбольному матчі «Лейкерс» у Лос-Анджелесі. А потім ще раз потрапили в заголовки газет через автомобільну погоню папараці.

Однак британська письменниця, експертка у справах королівської родини Колін Кемпбелл заявила в програмі «GB News», що в шлюбі Гаррі та Меган вже деякий час існують проблеми. Вона стверджує, що з п'яти джерел дізналася, що кілька місяців тому принц вже зв'язувався зі своїми адвокатами через нібито бажання розлучитися. Пара лише підтримує фасад щасливих стосунків, «щоб заробляти гроші». Жодних доказів цього Кемпбелл не наводить.

І це не перше повідомлення, правдивість якого ставиться під сумнів.

Пол Баррел, колишній дворецький матері Гаррі, принцеси Діани, також підтримує тезу про кризу шлюбу.

«Чи я єдиний у Британії, хто задається питанням: чи Гаррі нарешті прокинувся до правди? Чи усвідомив він нарешті, що робить його дружина? І що йому промили мізки й засліпили її красою», — обурюється він в інтерв'ю «GB News».

На його думку, розставання Гаррі та Меган — це лише питання часу.

У New York Post світська оглядачка Петронелла Ваят теж бачить ознаки швидкого завершення роману Гаррі та Меган:

«Мої друзі, які живуть по сусідству з Гаррі та Меган, постійно зустрічають Меган на вечірках. Як не дивно, вона, як правило, залишає Гаррі вдома».

Раніше повідомлялося, що принц Гаррі та Меган Маркл вирішили круто змінити своє життя. Вони більше не будуть давати інтерв'ю, писати книги та знімати кіно.

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