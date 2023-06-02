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Меган Маркл і принц Гаррі більше не будуть давати інтерв'ю, писати книги та знімати кіно: названо причину

21:32 3 червня 2023
Меган Маркл та принц Гаррі

Принц Гаррі та Меган Маркл вирішили круто змінити своє життя. Сассекси більше не даватимуть викривальних інтерв'ю, не писатимуть мемуарів і не зніматимуть документальних фільмів про себе та британську королівську родину, стверджує популярна газета The Sun.

Джерела з найближчого оточення герцога та герцогині Сассекських повідомили виданню, що Гаррі та Меган незадоволені негативною реакцією, яку викликали книга «Запасний» та документальний мінісеріал стрімінгової компанії Netflix.

Безумовно, Сассексам дуже добре заплатили за них, але водночас ставлення до них у США і особливо у Великобританії змінилося. «Людям по всьому світу просто набридло їхнє скиглення», — заявило джерело.

Гаррі і Меган почали повторюватися у своїх одкровеннях. «Їм більше нічого розповісти про їхній „британський“ період життя», — додає газета. Крім того, молодший син короля Чарльза III не проти налагодити стосунки з батьком. Можливо, нинішній рік стане роком їхнього примирення.

Однак Сассекси звикли жити на широку ногу. Їм потрібно шукати нові засоби отримання високого доходу. Нещодавно Гаррі та Меган, за чутками, оновили свій контракт із Netflix. Вони хочуть зосередитися на чомусь по-справжньому креативному, порівняно з їхніми колишніми скандальними проєктами.

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Фото: The Sun

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