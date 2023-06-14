Різанина в Ноттінгемі: поліція затримала підозрюваного у вбивствах трьох людей у центрі міста

У Ноттінгемі, великому місті в центральній частині Англії з населенням близько півмільйона людей, з футбольною командою якого стався неприємний інцидент під час матчу 1/16 фіналу Кубка Англії, було скоєно серію вбивств і спроб убивства. Заарештовано 31-річного чоловіка. Поліція називає його єдиним підозрюваним у низці скоєних нападів. Його особу не розголошують. Підозрюваного заарештували після проведення двох операцій за участю антитерористичного спецпідрозділу.

Двох перших жертв виявили в центрі Ноттінгема о 4 годині ранку за місцевим часом. Хлопець і дівчина були студентами. Вбивця напав на них із ножем буквально за п'ять хвилин ходьби від того місця, де жили молоді люди.

Через півтори години було знайдено тіло третьої жертви — чоловіка приблизно 60 років. Його також зарізали.

Одночасно з цим на іншій вулиці білий мінівен Vauxhall Vivaro на швидкості врізався в автобусну зупинку. Машина збила трьох людей, які перебували там. Водій явно зробив це навмисне. Збивши людей, він спробував потім переїхати їх. Мінівен зник, але через 10 хвилин його наздогнали поліцейські. Підозрюваний намагався чинити опір. Спецпризначенцям довелося відкрити вогонь, а потім застосувати електрошокер.

Центр Ноттінгема було перекрито на кілька годин. Тимчасово залишили рух трамваїв по всьому місту.

«Ми перебуваємо на ранній стадії розслідування і повинні визначити мотиви цих нападів. Ми будемо інформувати громадськість у міру отримання нових відомостей», — заявила головний констебль графства Ноттінгемшир Кейт Мейнелл.

«Під час розслідування обставин цих інцидентів ми зберігаємо неупередженість і разом із контртерористичною поліцією працюємо над встановленням фактів — як зазвичай і відбувається в подібних випадках», — додала вона.

«У нас під вартою перебуває чоловік, якого було заарештовано за підозрою у вбивстві. Наразі ми не вважаємо, що в цьому інциденті причетний хтось ще», — уточнила Мейнелл.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що в Німеччині невідомий влаштував різанину у фітнес-студії.

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