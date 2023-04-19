У Німеччині невідомий влаштував різанину у фітнес-студії

Поліція федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія у Німеччині, де українських біженців зобов'язали реєструвати свої автомобілі, розшукує невідомого, який увечері 18 квітня вчинив збройний напад на відвідувачів фітнес-студії у Дуйсбурзі. Постраждали чотири особи. Усі вони у тяжкому стані перебувають у лікарні.

Нападник був озброєний ножем. Поліція з'ясовує, як він зміг пройти через турнікети до фітнес-студії, розташованої в самому центрі Дуйсбурга навпроти ратуші. Імовірно, злочинець перестрибнув через огорожі.

Усі жертви нападу є громадянами Німеччини. Мотив злочинця наразі не встановлений. Поліція розглядає всі версії, включно з терактом.

Підозрюваному вдалося втекти. За однією з версій, він міг мати спільників.

Голова Бундестагу Бербель Бас висловила своє обурення з приводу нападу у Дуйсбурзі. Вона була обрана в окрузі, де знаходиться фітнес-студія. «Жахливо. Мої думки з пораненими. Сподіваюся, що екстрені служби незабаром зможуть прояснити ситуацію», — написала Бас у Twitter.

Раніше повідомлялося про бійню в аквапарку на популярному курорті, в результаті якої загинули семеро осіб, зокрема дитина.

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