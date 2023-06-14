Юрій не служив в армії, але це не стримало його: щемлива історія про захисника з Рівненської області

У Рівному попрощалися з військовослужбовцем Юрієм Лєдяєвим. 7 червня в районі населеного пункту Північне Донецької області 40-річний воїн у бою під час штурмових дій проти збройних сил противника отримав поранення, несумісні з життям, повідомляє Рівненська районна державна адміністрація.

«Юрій закінчив із відзнакою Рівненський державний гуманітарний університет за спеціальністю „Практична психологія та історія“. Проте, своє справжнє покликання знайшов у будівництві. Працював виключно в Україні. Як справжній патріот, робив усе, аби саме наша держава процвітала. А ще був люблячим сином і братом, справжнім господарем, безмежно піклувався про сім’ю, ніколи не відмовляв у допомозі сусідам, був справжнім другом. Неймовірно любив тварин — взяв собаку із притулку, аби подарувати їй шанс на нове життя. Юрій не служив в армії, але це не стримало його — у перші дні повномасштабного вторгнення записався добровольцем у військкоматі. „Якщо не ми, то наші діти вимушені будуть воювати. А я того не хочу. Буду робити усе, щоб наші діти не відчували війни, мали спокійне життя. Хочу принести мир в Україну“, — говорив герой. Проте, тоді його час не прийшов. Лише згодом отримав повістку, без вагань вирушив на захист держави».

За словами земляків, веселий, компанійський добросердний Юрій впевнено почував себе у війську. Адже будь-яка справа, за яку брався, просто «горіла» в його руках. Та й заради правди, справедливості був готовий стояти до останнього, саме так проявлявся його бойовий дух.

Поховали воїна на Алеї Слави на території кладовища в селі Тинному. У рідному місті без чоловіка залишилася кохана дружина, без батька залишилися сини, без вірного друга — рідні, знайомі люди.

Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв’ю з письменником Яном Валетовим: «Росіян треба забити під землю на півтора метра за все, що вони накоїли».

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