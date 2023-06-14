«Вас може кидати то у жар, то у холод»: фахівці про те, що робити, коли бачите тіло мертвої людини

Підрив Каховської ГЕС спричинив багато біди. Психологині з Херсонщини Анна Колісніченко та Катерина Холодняк дали поради про те, що варто знати до того, як ідеш у місце, де можеш зустріти тіло померлої людини.

«Перед виходом не можна йти на голодний шлунок, так само, як і тільки-но поївши. Взяти воду. Пити воду обов’язково. Візьміть респіратори, маски за можливістю та потребою. Захистіть органи дихання. Ви побачите специфічні образи та відчуєте відповідний запах. Не використовуйте парфуми та ароматизатори, це може погіршити ваше самопочуття та зафіксувати у свідомості запах з ситуацією.

Візьміть латексні рукавички. Не торкайтесь трупа голими руками. Ви бачите картину, до якої вас не готували. Реакції шоку, розпачу, гніву — нормальні реакції на ненормальні події.

Повертайтеся подумки до мети. Обов’язково слідкуйте, щоб був глибокий видих регулярно.

Можуть бути різні термореакціі. Вас може кинути то у жар, то у холод. Регулюйте одяг за потребою.

Буває відчуття, що ти окремо від свого тіла і робиш справу автоматично. Тимчасова дисоціація — нормальне явище у ці ненормальні часи.

Регульована дисоціація найліпше. Уявіть, що ви у комп’ютерній грі й треба пройти рівень. Це допоможе психічні не фокусуватись на страшній реальності.

Відводьте погляд на якийсь сторонній об’єкт, називаючи його вголос.

Як тільки-но є можливість, силоміць переключайте увагу та шукайте навкруги п’ять різних звуків, п’ять-десять об’єктів червоних кольорів.

Простукуй, прохлопуй долонями кожен сантиметр свого тіла не пропускаючи нічого. Від маківки голови до п’ят. Поверни собі відчуття власного тіла!"

Психологи радять координувати свою діяльність разом з іншими людьми. Обов’язково зробити паузи.

«Якщо ви робите справу одним махом. Є ризик швидко настане вигорання і подальшу допомогу надавати вам буде важче.

Пам’ятайте, навіщо ви туди пішли. Тримайтеся мети. Нагадуйте собі «Навіщо я тут», щоб не впасти у сильні почуття. Будьте готові до неочікуваних подій".

«ФАКТИ» публикували розповідь волонтера Діани Макарової про те, що зараз відбувається на затопленому півдні України: «Питна вода лежить під сонцем за кілька кілометрів до Херсону».

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