«Таня була на восьмому місяці»: на Херсонщині вагітна жінка загинула, намагаючись врятувати своїх бабусю та дідуся

На Херсонщині триває евакуація постраждалих внаслідок підриву армією рф Каховської ГЕС: людей, чиї будинки пішли під воду, рятують волонтери та працівники ДСНС. Вже відомо про загиблих — хтось потонув, а хтось загинув через ворожі бомби й ракети, адже росіяни, не зраджуючи своїм традиціям, обстрілюють мирних жителів, які намагаються врятуватися. Днями стало відомо про страшну смерть 32-річної жінки, яка була вагітна. Тетяна Гришко з окупованої Голої Пристані намагалася врятувати своїх бабусю та дідуся, але потрапила під ворожий обстріл та загинула разом із ненародженою донькою. «ФАКТИ» дізналися подробиці історії, що розриває душу.

«За що ви її вбили, росіяни? За що ви вбили її ненароджену дитину?»

Про загибель Тетяни у соцмережі повідомила Скадовська райрада. Написали про це й люди, які особисто її знали.

«Загинула наша дівчинка. Рятуючи бабусю з дідусем від повені, вона попала під обстріл. Загинула золота, красива, чуйна дівчина. Моя колега. З нею загинула її ненароджена дочка. За що ви її вбили, росіяни? За що ви вбили її ненароджену дитину? Вона мала народити і жити, просто жити… Я назавжди запам'ятаю тебе, твою посмішку, пробач», — написала подруга Тетяни Ольга Супрун.

«У липні тобі мало б виповнитись вього 33 роки… У нас була дуже гарна юність, ми з тобою вчились разом, і будували великі плани на майбутнє. Ти була щира, добра, чуйна дівчина. Була чудовим перукарем, майстром своєї справи. Царство небесне тобі та твоїй ненародженій донечці…» — написала ще одна подруга загиблої Вероніка Чепурна.

Щира, добра, красива, чуйна - такою запам'ятають Таню її друзі

Як вдалося дізнатися «ФАКТАМ», трагедія сталася на очах у мами Тетяни. Нині її батьки та чоловік все ще перебувають на окупованій території. Там же знаходяться родичі нашої співрозмовниці, подруги і куми Тетяни, яка, щоб не наражати на небезпеку своїх близьких, попросила не називати у статті її ім'я.

— Таню поховали 9 червня, — розповіла «ФАКТАМ» жінка. — Похорон був пізно, о пів на дев'яту вечора — через те, що окупанти спочатку не дозволяли ховати її за межами Голої Пристані. Але батькам таки вдалося поховати її в селі. Її та її донечку. Таня була на восьмому місяці, там уже була сформована дитина, яка готувалася з'явитися на світ… Вони з чоловіком так чекали цієї вагітності. Вони були разом близько чотирьох років, і спочатку Тані не вдавалося завагітніти. Щоб це швидше сталося, Таня навіть пішла з роботи, де пропрацювала десять років. Перукарю потрібно багато часу проводити на ногах, а вона не хотіла зайвий раз себе перевантажувати. Як же вони раділи, коли нарешті стало відомо, що Таня чекає на дитину… Я пам'ятаю, як вона мені про це повідомила. Друзям і знайомим ми про це особливо не говорили, хотіли розповісти, вже коли дитина з'явиться на світ.

— Гола Пристань швидко була окупована росіянами. Тетяна не намагалася виїхати?

— Вони вирішили не ризикувати. На подібну евакуацію потрібні чималі гроші, і, навіть якщо вони є, це дуже небезпечно. Окупанти можуть просто не випустити або, ще гірше, — забрати чоловіка, який намагається виїхати. І хоча у чоловіка Тані є інвалідність, вони вважали, що це надто небезпечно… Таня казала мені, що вони чекають на ЗСУ. «А після ЗСУ приїдете й ви, — казала вона мені. — Ми будемо на вас чекати». Коли наші звільнили Херсон, я хотіла туди їхати, але Таня мене відмовила: «Зачекайте, поки звільнять і нас». Ще вона весь час говорила: «Ми сильніші, ніж вони (окупанти) про нас думають». Єдине, що вони зробили, — переїхали з Голої Пристані до села неподалік, де було трохи безпечніше.

Ми весь час були з нею на зв'язку — телефонували, переписувалися. Але в останній тиждень я не могла з нею зв'язатися. Зв'язок із Танею зник ще до підриву росією Каховської ГЕС, і я почала хвилюватися. Вийшла на спільних друзів та знайомих, які були у Голій Пристані, просила їх передати Тані, що я намагаюся їй додзвонитися. Я наче відчувала щось погане… Потім — підрив ГЕС і всі ці страшні події… Інформація про те, що населені пункти, серед яких і Гола Пристань, буквально йдуть під воду. І повідомлення про те, що загинула 33-річна жінка. Побачивши цю інформацію, я спочатку подумала: «Тані 32 — це не вона». І тут телефонує сестра, яка працює на «швидкій», і каже мені, що це наша Таня…

«Вибуховою хвилею Тані відірвало руку, розірвало живіт»

— Ми з Танею не просто подруги, вона мені справді як рідна, — продовжує жінка. — Наші бабусі дружили, її тато навчався разом із моєю мамою, моя мама — хрещена старшої сестри Тані. Ми з Танею були однокласницями й були дуже близькі з самого дитинства.

— У повідомленнях про загибель Тетяни сказано, що того дня, 8 червня, вона намагалася врятувати своїх бабусю та дідуся.

— Так і було. Місце, де жили Таня з чоловіком, не затопило, а от до хати її бабусі (їй 80 років) почала приходити вода. Чоловік та батьки Тані поїхали рятувати старих людей. Таня в її положенні могла залишитися вдома, але вирішила їхати разом з ними, щоб бути поруч, допомогти… Таніни чоловік і батько попливли на човні за бабусею та дідусем, а Таня з мамою залишилися чекати у машині на суші. Тані стало зле, й вона вирішила вийти, подихати свіжим повітрям. У цей момент підлетів ворожий дрон і, як розповідали очевидці, щось на неї скинув. Стався вибух. Вибуховою хвилею Тані відірвало руку, розірвало живіт… Батьки потім говорили, що «дівчинка була крупненькою, з темним волоссям». Про це навіть говорити страшно. І Таня, і її донечка загинули на місці.

Як мені відомо, ворожий дрон підлетів дуже близько. А Таня сама по собі була худенька, і її живіт сильно виділявся. Вони не могли не бачити, що там стоїть вагітна жінка. І дрон скинув вибухівку прямо на неї.

Мама Тані після пережитого майже не може розмовляти… Таніни батьки зараз перебувають у їхньої старшої дочки. Чоловік Тані повернувся до будинку, де вони жили разом… Неможливо навіть уявити, який жах переживає зараз родина. Ми досі, напевно, до кінця не можемо усвідомити те, що сталося. Що немає ні Тані, ні дитини, на яку ми всі так чекали.

В офіційному повідомленні Скадовської райради у фейсбуці сказано, що всі, хто може й хоче підтримати сім'ю Тетяни, можуть перерахувати гроші на картку її мами: 4149 4993 9034 1764.

Наразі вже відомо, що не лише родина Тетяни під час евакуації потрапила під ворожий обстріл. 11 червня окупанти обстріляли човен із цивільними, яких евакуювали з лівого берега Херсонщини. Росіяни стріляли людям у спини. Три людини загинули, ще 13 — отримали поранення, повідомив голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін. А в Офісі генпрокурора України повідомили, що в результаті обстрілів, які росіяни ведуть по людях, які намагаються евакуюватися, поранення отримали щонайменше 23 людини.

Про те, що зараз відбувається на затопленому півдні України, розповіла волонтерка Діана Макарова, яка з колегами працювала у Херсоні, що постраждав від повені, та навколишніх містах та селах.

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