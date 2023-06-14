«З дитинства рідний Кривий Ріг»: Руслан Сенічкін у захваті від містян

Популярний телеведучий Руслан Сенічкін, який на початку війни вивозив колег з Київщини, зі своєї сторінки у соціальній мережі звернувся до мешканців Кривого Рогу. Відомо, що 13 червня росіяни здійснили ракетний обстріл міста та влучили у житловий будинок.

Сенічкін народився у Кривому Розі та деякий час працював на місцевому радіо.

«З дитинства рідний Кривий Ріг, — написав Руслан під відео з прямим влучанням російської ракети у багатоквартирний дім. — У місті оголошено День жалоби за загиблими. І тааак згуртувались люди в допомозі постраждалим… Обійми вам».

Сенічкін виклав також відео з місцевою жителькою пані Тетяною, яка потрапила під обстріл і розказує жахливі речі.

«Наші люди тримаються! - каже жінка. — Як тільки це трапилось, із сусідніх будинків повискакували, щоб допомогти. Отакі у нас люди. І вони хочуть нас перемогти? У них нічого не вийде! Ми будемо боротися до останнього. Триматися купи. Це наша земля!»

Раніше рідне місто після ракетного удару окупантів підтримав також телеведучій Анатолій Анатоліч.

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