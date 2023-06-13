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«Тримайся, рідне місто»: Анатолій Анатоліч про ракетний удар окупантів по Кривому Рогу

10:45 13 червня 2023
Анатоліч

Телеведучий Анатолій Анатоліч, який родом з Кривого Рога, відреагував на черговий теракт росіян в його мирному місті, де загинули та поранені люди, та показав моторошні кадри наслідків ракетного удару.

«Кривий Ріг. Ніч. Удар. Я знаю цей будинок. Не буду казати, де він, до офіційних заяв. Я виріс в такому ж, на 5-му поверсі без ліфта. І моє дитинство було таким, як у всіх, незважаючи на те, що це було бідне дитинство 90-х, зараз я розумію, що воно було безпечним і безтурботним. А дитинство наших дітей вже 15 місяців намагаються вкрасти. Іноді в них виходить. Тримайся, рідне місто», — написав він у соцмережі.

Користувачі підтримали телеведучого та батька трьох дітей, зазначивши, що так само відчувають біль та злість.

«І взагалі, після початку війни, проблеми, які ми мали, здаються не такими й проблемами у порівнянні із цими жахами, — зазначала Аліна Янішевська. — Чули ми сьогодні свисти від ракет, вибухи. Де вже той час помсти і закінчення цього страхіття?»

Нагадаємо, що внаслідок ворожого ракетного удару 13 червня вночі по Кривому Рогу загинули шестеро людей, поранені ще 25. Пошуково-рятувальна операція триває

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