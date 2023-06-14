«Український диверсант» Андрій Захтей повернувся до України після «відсидки» у Криму: зворушливе відео зустрічі із сім'єю

Україна продовжує повертати своїх громадян, яких захопила росія. Колишній український політв'язень Андрій Захтей повернувся до України. Уночі на російсько-латвійському кордоні його зустріла делегація українського посольства в Латвії, повідомляє Суспільне новини.

Захтея затримали окупанти поблизу Армянська в окупованому Криму в 2016-му — його звинуватили в тому, нібито він мав забрати українську диверсійну групу з адмінкордону, та засудили за «підготовку диверсії». Він пробув в ув'язенні шість з половиною років. Після звільнення в лютому його мали відправити до України, однак через війну цього не зробили та тримали в Центрі для іноземців у Ростовській області.

Коли Андрія заарештували, його дочці було сім місяців, зараз дівчинці — сім років. Разом з мамою вона зустріла батька вже в Україні.

Як писали «ФАКТИ», брат відомого українського артиста потрапив у російський полон.

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