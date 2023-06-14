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Брат відомого українського артиста потрапив у російський полон

15:57 14 червня 2023
Антон Савлєпов

Соліст гурту Quest Pistols Антон Савлєпов, який розлучився з Іриною Горбачовою, звернувся за допомогою через зникнення його брата, він потрапив до російського полону. Сергій Строєв зник близько року тому. Про це Савлєпов розповів у відео зверненні, підкресливши проблему цивільних полонених.

«Я родом з Харківської області. З початком повномасштабного російського вторгнення моя мала батьківщина була швидко та надовго окупована. Українці регулярно виходили на мітинги супротиву. І саме за тверду громадянську позицію окупанти переслідували їх, викрадали, тримали по підвалах та катували. Дехто повертався морально та фізично покаліченим, а про інших досі нічого не відомо. Я особисто знаю, як важко знайти хоча б будь-яку інформацію про полонених цивільних. Їх майже не обмінюють, вони рідко потрапляють у списки і за документами вони фактично навіть не полонені. Наші родичі, громадяни та патріоти просто зникли безвісти», — каже Савлєпов.

За словами Антона, його брат також вважається зниклим безвісти.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що співак Віталій Козловський отримав повістку до військкомату і вже пройшов медичне обстеження.

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