Україна повернула з російського полону ще 95 захисників
У неділю, 11 червня, Україна в рамках обміну полоненими з рф повернула додому 95 своїх захисників (як відомо, після останнього обміну минув майже місяць).
Серед них 93 рядових та сержантів і двоє офіцерів, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак в Telegram.
«Обмін полоненими. Повертаємо додому 95 наших людей. У списку воїни ЗСУ, Нацгвардії, а також прикордонники», — повідомив він.
За його словами, додому повернулися полонені з Маріуполя, ЧАЕС, острову Зміїний, з-під Бахмута, а також захисники «Азовсталі».
«Також вдалося повернути учасників спецоперації, які летіли на гелікоптері в оточений Маріуполь, на „Азовсталь“. Багато наших перебували в полоні пораненими», — додав Єрмак.
Нагадаємо, днями виник міжнародний скандал після того, як рпц передала Угорщині 11 українських військовополонених без участі України — всі вони є етнічними угорцями.
Фото Координаційного штабу поводження з військовополоненими133
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