Україна повернула з російського полону ще 95 захисників

У неділю, 11 червня, Україна в рамках обміну полоненими з рф повернула додому 95 своїх захисників (як відомо, після останнього обміну минув майже місяць).

Серед них 93 рядових та сержантів і двоє офіцерів, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак в Telegram.

«Обмін полоненими. Повертаємо додому 95 наших людей. У списку воїни ЗСУ, Нацгвардії, а також прикордонники», — повідомив він.

За його словами, додому повернулися полонені з Маріуполя, ЧАЕС, острову Зміїний, з-під Бахмута, а також захисники «Азовсталі».

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«Також вдалося повернути учасників спецоперації, які летіли на гелікоптері в оточений Маріуполь, на „Азовсталь“. Багато наших перебували в полоні пораненими», — додав Єрмак.

Нагадаємо, днями виник міжнародний скандал після того, як рпц передала Угорщині 11 українських військовополонених без участі України — всі вони є етнічними угорцями.

Фото Координаційного штабу поводження з військовополоненими

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