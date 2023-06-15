Помер Кормак Маккарті — автор романів «Кривавий меридіан» і «Старим тут не місце»

У вівторок, 13 червня, у місті Санта-Фе, штат Нью-Мексико, на 90-му році життя помер всесвітньо відомий американський письменник Кормак Маккарті. Його син Джон Маккарті повідомив журналістам, що знаменитий романіст помер у своєму будинку з природних причин.

Кормак Маккарті народився 20 липня 1933 року в місті Провіденс. Перший його роман «Хранитель саду» вийшов 1965 року. Однак визнання прийшло до Маккарті тільки через 20 років після публікації роману «Кривавий меридіан».

Широкою популярністю користуються пізніші його книги. Романи «Дорога» і «Старим тут не місце» стали культовими. Ці книги були екранізовані. Картина «Старим тут не місце» з Томмі Лі Джонсом, Хав'єром Бардемом і Джошем Броліном отримала чотири премії «Оскар» і безліч інших кінонагород. Успіх фільму привернув увагу Голлівуду до більш ранніх романів письменника.

Маккарті рідко давав інтерв'ю. У 2007 році він погодився взяти участь у шоу Опри Вінфрі. Письменник розповів, що йому не раз доводилося жити в злиднях.

«Кривавий меридіан» було внесено до списку «100 найкращих книжок англійською мовою, виданих у період з 1923 по 2005 рік» за версією американського журналу Time. У 2010 році британська газета The Times поставила роман «Дорога» на перше місце у своєму списку «100 найкращих художніх і науково-популярних книжок за останні 10 років». У США «Дорога» принесла Маккарті Пулітцерівську премію.

Письменник був тричі одружений. У нього залишилося два сини. Старший — Каллен Маккарті — народився в першому шлюбі з Лі Голлеман. Письменник і його перша дружина прожили разом менше п'яти років. У 1967 році Кормак одружився з Анні Делайл. Вони розлучилися 1981 року.

Третьою дружиною Маккарті 2007 року стала Дженніфер Вінклі. Вона народила письменнику сина Джона. Кормак зізнався одного разу, що досвід батьківства в похилому віці надихнув його на написання «Дороги».

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що письменник Салман Рушді зазнав нападу в США.

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