Письменник Салман Рушді отримав 15 ножових поранень під час нападу

У п'ятницю, 12 серпня, всесвітньо відомий письменник Салман Рушді зазнав збройного нападу в США. Автор «Сатанінських віршів» виступав в Інституті Шатокуа в штаті Нью-Йорк. У той момент, коли 75-річного літератора репрезентували публіці, на сцену з зали стрімко піднявся чоловік і вдарив ножем письменника кілька разів.

Лише за кілька годин стало відомо, що Рушді отримав 15 ножових поранень!

Один з ударів припав у черевну порожнину, інший — у шию. У Салмана пошкоджене око, і є великий ризик, що він може втратити його. Пошкоджено нервові зв'язки однієї руки та печінку.

Рушді надають першу допомогу прямо на сцені

У лікарні Рушді довелося підключити до системи штучної вентиляції. Він не може розмовляти. Письменник уже переніс кілька операцій. Його стан оцінюється як дуже тяжкий, заявив агент Салмана Ендрю Вайлі.

Важко пораненого письменника доправили до лікарні гелікоптером

Поранено також Генрі Різа, 73-річного модератора дискусії, в якій мав брати участь Рушді. Він виписався з лікарні увечері 12 серпня. Поранення виявилося легким. Різ назвав письменника одним з головних у світі захисників свободи слова та свободи творчого самовираження.

Чоловіка, який напав на Салмана та Генрі, вдалося затримати відразу ж. Ним виявився 24-річний Хаді Матар, житель штату Нью-Джерсі. У його будинку проведено обшук. Газета The New York Post повідомляє, що Матар симпатизує уряду Ірану та Корпусу вартових ісламської революції. Вочевидь, він вирішив виконати фетву, яку в 1988 році видав верховний лідер Ірану аятола Хомейні. Він наказав правовірним вбити письменника. Хаді не збентежив той факт, що він народився через дев'ять років після появи цього наказу.

Хаді Матар був затриманий одразу після замаху

Багато мусульман вважають Рушді богохульником. Салман народився в Індії. У 1981 році отримав Букерівську премію за роман «Опівнічні діти». Його четвертим романом стали «Сатанинські вірші», книга про іслам. Саме вона викликала обуренням в ісламському світі. За голову Рушді, який був змушений після цього переховуватись упродовж дев'яти років, Іран обіцяв нагороду 3 мільйони доларів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що в Японії жертвою замаху став колишній прем'єр-міністр країни Сіндзо Абе. На нього було скоєно збройний напад у місті Нара. Абе виступав перед виборцями, коли до нього ззаду підійшов 41-річний Тецуя Ямагамі та зробив у політика кілька пострілів зблизька.

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