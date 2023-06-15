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Суспільство та люди

«Фундація Течія» та Олег Крот передали ЗСУ одягу на 6 млн грн

12:40 15 червня 2023
військові отримали допомогу

Громадська організація «Фундація Течія» передала українським захисникам і захисницям 14 000 одиниць військового одягу та аксесуарів. Вартість нової поставки — близько 6 млн грн.

Про це організація повідомляє на своєму сайті.

У черговий транш допомоги увійшли лонгсліви з армованої тканини, вітровки, бафи, куртки, піжами, комплекти натільної білизни, розгрузки, нижня білизна, футболки, шапки, шеврони, штани, а також тактичні аптечки та мішки на затяжці. Відшив протягом двох місяців робили кілька українських фабрик на замовлення «Фундації Течія».

«Далеко не завжди у військових є можливість прати одяг, а після певних завдань його залишається просто викинути. Це розхідний матеріал, який необхідно постійно оновлювати. Тому ми налагодили процес регулярного забезпечення підрозділів, які звертаються до нас по допомогу», — коментує Олег Крот, директор ГО «Фундація Течія» та керівний партнер холдингу TECHIIA.

У квітні «Фундація Течія» звітувала про передачу одягу та аксесуарів Силам оборони України на суму понад 5 млн грн. Загалом після повномасштабного вторгнення росії в Україну «Фундація Течія» конвертувала майже 858 млн грн у допомогу захисникам України та постраждалим внаслідок війни. Додатково допомагали засновники холдингу TECHIIA особисто. Детальний звіт про річні результати програми «Підтримка свободи України» — за посиланням.

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