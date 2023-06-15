Наводив комплекси С-300 терористів на позиції ЗСУ: в Донецькій області затримано ворожого агента

На Донеччині, мирні міста якої нині активно обстрілює ворог, співробітники СБУ затримали агента фсб, який «наводив» російські С-300 на передові позиції українських військ під Бахмутом. Як виявилося, його «кураторів» дуже цікавили напрямки руху іноземної військової техніки ЗСУ, яка задіяна у контрнаступальних операціях українських військ.

Розвідінформація потрібна була загарбникам для здійснення масованих ударів по районах зосередження підрозділів Збройних Сил України, повідомляють в СБУ.

Але фігуранта затримали під час виконання ним ворожого завдання, тож він не встиг відправити файли електронних карт, де він позначив координати підрозділів ЗСУ.

За даними слідства, «розвідником» виявився мешканець Костянтинівки Донецької області, який був завербований наприкінці травня 2022 року кадровим співробітником фсб через заборонену соцмережу «Одноклассники».

За вказівкою російської спецслужби їхній агент особисто обходив місцевість та фіксував місця базування або руху Сил оборони поблизу лінії зіткнення, а зібрані відомості відправляв до фсб під видуманим іменем через месенджер Telegram.

На підставі зібраної доказової бази слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України («Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану»).

Наразі він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Втім, суд може виявитися гуманнішим і відправити засудженого за грати «лише» на 15 років, як раніше це сталося зі зрадником- харків'янином.

211

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram