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Вину так і не визнав: 15 років тюрми отримав коригувальник ракетних ударів по Харкову

20:45 3 березня 2023
Засуджений

Київський райсуд Харкова визнав чоловіка винним у державній зраді. Про це «ФАКТИ» дізнались із опублікованого вироку в Єдиному реєстрі судових рішень.

Обвинувачуваний — уродженець Брянської області, що довгий час мешкав у Харкові та мав українське громадянство. Чоловік працював у місцевій лабораторії металів та зварки на посаді інженера з ремонту.

За матеріалами справи, в період з 8 по 15 березня минулого року він передавав представнику країни-агресора — військовослужбовцю збройних сил російської федерації через Телеграм відомості щодо місцезнаходження військової техніки ЗСУ, її кількості та найменування, інформацію щодо розташування особового складу. Вказував у повідомленнях про їх переміщення по Харкову, називав точні місця, із відповідними відмітками на гугл-карті, влучань артилерійських та авіаційних боєприпасів, випущених ЗС рф, що давало змогу військовослужбовцям росії здійснювати координацію нанесення вогневих ударів по місту.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений причетність не визнав. Служителям Феміди він пояснив, що на його особистий мобільний телефон йому написав незнайомий, який представився Ігорем, з яким він почав переписуватись на загальні теми. Під час спілкування житель Харкова начебто розповідав останньому, що в районі місця його роботи потрапляв під обстріл. Однак ніякої інформації щодо розташування ЗСУ не передавав, скріншоти не відправляв. Наявність фото з відмітками на гугл-картах у внутрішній пам`яті його телефону пояснив, що це його підставили спецслужби. Проте вина зрадника підтвердилась письмовими та речовими доказами, наданими стороною обвинувачення.

Чоловіку призначили покарання у виді 15 років позбавлення волі, з конфіскацією всього належного йому майна.

Нагадаємо, що у Лимані зловили колаборанта, який навів ракети по школі та лікарні.

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