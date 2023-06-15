FAVBET та Міністерство молоді та спорту підписали меморандум про підтримку доброчесності у спорті

Компанія FAVBET та Міністерство молоді та спорту України підписали меморандум про співробітництво у межах Національної платформи доброчесності спорту.

Спільні зусилля сторони спрямують на протидію договірним матчам та загалом корупції в українському спорті.

Згідно з текстом меморандуму, FAVBET та Мінмолодьспорту разом працюватимуть над захистом цілісності спорту та спортивної етики в Україні.

Йдеться про обмін інформацією щодо підозрілих результатів або дій під час спортивних змагань, вироблення механізмів протидії корупційним проявам, а також роботу над поліпшенням відповідного законодавства.

Також плануються заходи для спортивної спільноти: навчальні тренінги та семінари для спортсменів і тренерів, інформаційні та промокампанії для запобігання порушень доброчесності в українському спорті.

«Цим меморандумом ми відкриваємо нову важливу сторінку у співпраці державі та приватного сектору задля очищення українського спорту від договірних матчів та інших маніпуляцій. Ми підтримуватимемо постійний контакт з Мінмолодьспорту, щоб вчасно реагувати на ризики та працювати над неприпустимістю корупції в українському спорті», — розповіли у FAVBET.

Підписання меморандуму з Мінмолодьспорту продовжує системні зусилля FAVBET із запобігання корупції у спорті.

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021 року, видана ТОВ «БК «ФАВБЕТ» на підставі Рішення КРАІЛ від 05.04.2021 року за № 137 із змінами та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022 року, видана ТОВ «БК «ФАВБЕТ» на підставі Рішення КРАІЛ від 13.12.2022 року за № 433.

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