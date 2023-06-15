Життєво важливо: Зеленський закликав Швейцарію дозволити реекспорт зброї в Україну

Швейцарії, яка поки що підтримує Україну лише фінансово, необхідно дозволити реекспорт зброї в Україну. Це буде життєво важливим кроком для нашої країни.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Reuters.

«Я знаю, що у Швейцарії обговорюється питання щодо експорту військового спорядження для захисту та оборони України. Це було б життєво важливо. Нам потрібна зброя, щоб ми могли відновити мир в Україні», — наголосив глава держави під час виступу в парламенті Швейцарії.

Варто зауважити, що у Швейцарії зараз діють правила, згідно з якими будь-якій країні, яка купує швейцарську зброю, заборонено реекспортувати її сторонам у конфлікті.

При цьому у листопаді минулого року країна запровадила спеціальне ембарго на постачання боєприпасів до росії чи України.

8 червня верхня палата парламенту Швейцарії схвалила реекспорт зброї в Україну. Але для набуття чинності такого нововведення його має підтримати Національна рада (нижня палата парламенту).

Нагадаємо, що сьогодні міністр оборони України Олексій Резніков вирушив у Брюссель на 13-у зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн», де планується предметне обговорення питань підготовки пілотів і логістики з командами міністерств оборони Нідерландів, Данії, США та інших країн коаліції. Також пріоритетом залишається ППО, артилерія, постачання боєприпасів та ремонт техніки.

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