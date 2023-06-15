Резніков прибув на «Рамштайн-13» і зустрівся з «другом і колегою» Остіном

В четвер, 15 червня, міністр оборони Олексій Резніков прибув на засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн», де вже встиг зустрітися з очільником Пентагону Ллойдом Остіном.

Про це Остін написав у Twitter.

Цього разу зустріч у форматі «Рамштайн» проходить у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

«Завжди приємно зустрітися зі своїм другом і колегою Олексієм Резніковим. Майже 50 країн, які беруть участь у сьогоднішній Контактній групі з питань оборони України, об’єднуються з вами та мужніми захисниками України», — написав Ллойд Остін.

Міністр оборони України Олексій Рєзніков своєю чергою повідомив: «Розпочав свій день із зустрічі з моїм колегою та великим другом Ллойдом Дж. Остіном. Сьогодні понад 50 країн стоять пліч-о-пліч з Україною в цій неспровокованій війні, розпочатій Росією.

Дякуємо всім нашим друзям і партнерам за вашу непохитну підтримку».

Зазначимо, що це вже 13-а зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн».

Напередодні міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що на зустрічі планується предметне обговорення питань підготовки пілотів і логістики з командами міністерств оборони Нідерландів, Данії, США та інших країн коаліції. Також пріоритетом залишається ППО, артилерія, постачання боєприпасів та ремонт техніки.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки заявили про черговий пакет військової допомоги Україні, вартість якого перевищує 2 млрд доларів. До пакету включені важливі засоби ППО та боєприпаси, які потребує Україна.

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