Уряд цієї країни заявив, що має намір виділити щонайменше ще 1,5 млрд швейцарських франків (1,7 млрд доларів) до 2028 року. Про це повідомляє видання Swiss Info із посиланням на голову департаменту закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіса. Підтримка буде надана в рамках стратегії міжнародного співробітництва на 2025−2028 роки.

Разом з 300 млн швейцарських франків, виділених на 2023 і 2024 роки, Швейцарія надасть Україні щонайменше 1,8 млрд швейцарських франків протягом наступних шести років, йдеться у повідомленні.

Швейцарські кантони також передали Україні п'ять машин швидкої допомоги. Три пожежні машини та протипожежне обладнання також будуть доставлені в найближчі тижні.

Виступаючи на весняній зустрічі Групи Світового банку та Міжнародного валютного фонду (МВФ) у Вашингтоні, голова департаменту закордонних справ також підкреслив важливість Луганської декларації — результату першої конференції з питань відновлення України, що відбулася у швейцарському місті Лугано в липні 2022 року. За словами Кассіса, декларація містить важливі керівні принципи реформ та прозорості, які необхідні для сталого відновлення.

Нагадаємо, Швейцарія знищує неушкоджені системи, які можна було віддати Україні.

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